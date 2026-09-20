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Suceava: Un bărbat beat a fost reținut după ce și-a înjunghiat mama în gât

Un bărbat de 39 de ani din județul Suceava a fost reținut după ce și-a înjunghiat mama, o femeie de 61 de ani, în gât. În timp ce bărbatul a fost încătușat cu scandal, oamenii legii au oferit primul ajutor pentru a salva viața victimei.
Suceava: Un bărbat beat a fost reținut după ce și-a înjunghiat mama în gât
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Radu Mocanu
20 sept. 2026, 12:12, Social
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Incidentul a avut loc sâmbătă, în satul Petia, comuna Bunești. Femeia a sesizat Poliția Municipiului Fălticeni și a anunțat că fiul său a înjunghiat-o. 

„La data de 19.09.2026, în jurul orei 14:45, Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată cu privire la o agresiune produsă pe raza satului Petia, comuna Bunești, jud. Suceava. Sesizarea a fost făcută de către o femeie de 61 de ani care a reclamat faptul că fiul său de 39 de ani a agresat-o folosind un obiect ascuțit înțepător”, a transmis IPJ Suceava. 

În timpul unei dispute, bărbatul, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, a luat un cuțit de pe masă și și-a înjunghiat mama în gât. 

Victima a reușit să fugă cu telefonul mobil, ascunzându-se într-un lan de porumb din apropierea gospodăriei, de unde a sunat la autorități. 

Salvare contracronometru într-un lan de porumb

Polițiștii au intervenit de urgență, au localizat victima și au început măsurile de prim ajutor. „Polițiștii au aplicat hemostaza primară, reușind oprirea sângerării abundente prin aplicarea de pansamente din trusa de prim ajutor”, au informat autoritățile. 

În paralel, cel de-al doilea echipaj intervenit la locuință l-a interceptat pe agresor. Bărbatul, beat în continuare a refuzat să se predea și a fost imobilizat, încătușat și condus la audieri. 

„În urma probatoriului administrat și a activităților de cercetare penală desfășurate s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 39 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie prin raportare la tentativă la infracțiunea de omor”, a mai notat IPJ Suceava. 

De asemenea, a fost ordin de protecție provizoriu și formularea propunerii de arestare preventivă în instanță. 

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