Fericirea are un cost. Cât cheltuie părinții din România în primul an de viață al unui bebeluș

Analiza Euronews, realizată pe baza unor date furnizate de Remitly și a prețurilor din iulie 2026, ia în calcul 14 produse esențiale pentru primul an de viață al unui bebeluș, împărțite în șase categorii: scutece și produse pentru schimbat copilul, biberoane, lapte praf, produse pentru dormit, transport și îmbrăcăminte.

În România, costul estimat este de 3.385 de euro. Doar în Cehia suma este mai mică dintre cele 38 de țări europene analizate, respectiv 3.211 euro. România este urmată de Letonia, cu 3.392 de euro, Croația, cu 3.661 de euro, Bulgaria, cu 3.804 euro, și Bosnia și Herțegovina, cu 3.844 de euro.

Media pentru cele 38 de țări analizate este de 4.727 de euro pentru primul an.

La polul opus, cele mai mari costuri sunt estimate în Spania, la 6.294 de euro. Urmează Olanda, cu 6.140 de euro, Finlanda, cu 6.066 de euro, Suedia, cu 6.025 de euro, și Elveția, cu 6.018 euro.

Hainele, laptele praf și scutecele reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor

La nivel european, hainele reprezintă, în medie, 30,3% din costurile pentru primul an de viață al copilului. Laptele praf reprezintă 25,7%, iar scutecele 24,5%.

Împreună, cele trei categorii reprezintă 81% din totalul cheltuielilor analizate.

În medie, părinții din cele 38 de țări cheltuiesc 1.465 de euro pentru îmbrăcăminte, 1.187 de euro pentru lapte praf și 1.152 de euro pentru scutece în primul an.

Cât înseamnă cheltuielile raportat la salarii

Euronews precizează că simpla comparație a sumelor nu reflectă în totalitate cât de accesibile sunt aceste produse pentru părinți, deoarece nivelul salariilor diferă semnificativ între țări.

Analiza compară, de asemenea, costul produselor pentru bebeluși cu salariul mediu anual.

În România, cheltuielile pentru produsele esențiale ale unui copil în primul an reprezintă 18,9% din salariul mediu anual, potrivit calculului. La nivelul celor 36 de țări analizate, media este de 20,9%. Proporția variază de la 5,4% în Belgia până la 88,8% în Republica Moldova.

Analiza nu include costurile pentru creșe și alte servicii de îngrijire a copiilor, care pot reprezenta o cheltuială suplimentară importantă pentru familii.