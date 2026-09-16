Întrebările pe care orice părinte și le pune după nașterea copilului. Medicul Radu Ioana Andrada oferă răspunsuri

Cât ar trebui să doarmă un nou-născut?

În perioada neonatală, somnul este esențial pentru dezvoltarea creierului. Somnul facilitează maturarea neurală și consolidarea memoriei. De asemenea, influențează dezvoltarea și interacțiunea cu mediul în special la nou-născuții vulnerabili, spune Radu Ioana Andrada.

Un lucru important de știut de către părinți este că ciclurile normale de somn ale nou-născutului și sugarilor mici diferă de somnul copilului mai mare și al adultului.

În general, nou-născutul necesită 14-17 ore/zi de somn. În primele 4 săptămâni de viață dorm 16-17 ore/zi, iar la stadiul de sugari dorm aproximativ 12-15 ore/zi. Variabilitatea individuală este crescută (9- 20 de ore), iar regularitatea apare treptat în primele luni de viață o dată cu maturizarea sistemului somn-veghe, consolidarea somnului cu scăderea progresivă a frecvenței trezirilor nocturne și durata somnului pe timpul zilei.

Ce este icterul neonatal?

Icterul este un proces fiziologic al perioadei neonatale care apare la aproximativ 50-80% din nou-născuții la termen și peste 90% dintre cei născuți prematur în prima săptămână de viață.

Icterul neonatal este colorația galbenă a tegumentelor, sclerelor și mucoaselor, rezultată din acumularea bilirubinei în exces în sânge și țesuturi.

Bilirubina este un produs de degradare a hemoglobinei din celulele roșii. Nivelurile foarte ridicate de bilirubină indirectă sunt periculoase și toxice pentru sistemul nervos central.

Potrivit medicului, icterul fiziologic are debut de obicei după a 2 a zi de viață și persistă aproximativ două săptămâni până spre o lună.

Cum se îngrijește corect bontul ombilical?

Principiul de bază al îngrijirii bontului ombilical constă în menținerea zonei curate și cât mai uscate pentru a permite mumifierea, cicatrizarea și căderea bontului când este uscat complet. Bontul ombilical ar trebui să se usuce și să cadă singur în 1-3 săptămâni de la naștere, explică Radu Ioana Andrada.

Când apar colicile la bebeluși?

Colicile apar la vârsta de 2 săptămâni și „durează minim 3 ore și apar de mai mult de 3 ori pe săptămână şi durează mai mult de 3 săptămâni la un copil altfel sănătos” și au maxim de intensitate la vârsta de 6 săptămâni.

Episoadele tind să se reducă treptat până la 3 luni de viață. La nou-născuții prematuri, colicile apar în jurul vârstei la care ar fi trebuit să se nască.

Este sigură suzeta pentru nou-născuți?

Siguranța suzetei depinde de momentul introducerii și de modul de utilizare.

La prematuri, suzeta utilizată pentru supt non-nutritiv este asociată cu tranziția mai rapidă la alimentație orală și externare mai precoce, spune medicul.

Se recomandă amânarea introducerii suzetei până când alăptarea este bine stabilită și limitarea utilizării prelungite.