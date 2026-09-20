Alertă de drone în Republica Moldova. Poliția face verificări în Orhei și Călărași. Precizările Ministerului Apărării de la Chișinău

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Ministerul Apărării a reacționat duminică, precizând că sistemele de monitorizare nu au detectat încălcări ale spațiului aerian național.

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupuse survolări neautorizate și explozii în unele localități din raioanele Orhei și Călărași, Ministerul Apărării informează că, potrivit datelor disponibile, în intervalul de timp la care se face referire nu au fost înregistrate survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și credibile și să evite distribuirea informațiilor neverificate”, se arată în informarea emisp de ministerul de la Chișinău.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Prima sesizare a fost înregistrată în jurul orei 01:50, la Poliția din Orhei. Un locuitor al satului Berezlogi a anunțat că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone.

În jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a primit o a doua sesizare, de această dată de la un locuitor al satului Dereneu. Acesta a relatat că a văzut o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Autoritățile au început verificările în zonele indicate, însă în urma cercetărilor preliminare, nu au fost găsite fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme explozia unei drone.

„Imediat, polițiștii au intervenit și au efectuat verificări în zonele indicate. În urma cercetărilor preliminare și a examinării terenului, inclusiv în extravilanul localităților menționate, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect.”, au transmis pe Facebook autoritățile de la Chișinău.

Poliția continuă verificările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului.