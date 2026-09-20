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Lăsată fără pâine dintr-o răzbunare corporatistă? Caz strigător la cer după ce o angajată s-a întors mai târziu din concediu

O decizie disciplinară extremă stârnește un val de indignare, după ce o angajată a companiei Epta Costan a fost concediată pentru că s-a întors cu întârziere din concediu.
Lăsată fără pâine dintr-o răzbunare corporatistă? Caz strigător la cer după ce o angajată s-a întors mai târziu din concediu
Andreea Tobias
20 sept. 2026, 09:35, Știri externe
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Deși femeia susține că prelungirea absenței a fost cauzată de îngrijirea mamei sale bolnave și aprobată de șeful direct, conducerea firmei i-a desfăcut contractul de muncă pentru „absență nemotivată”.

O angajată a companiei Epta Costan din Limana (Belluno) a fost concediată sub acuzația de absență nemotivată după ce s-a întors cu întârziere din concediul colectiv.

Sindicatul denunță măsura ca fiind disproporționată.

Reprezentanții sindicali cer o anchetă internă și reevaluarea deciziei, argumentând că o eventuală sancțiune trebuie să țină cont de buna-credință a angajatei și de comunicările interne.

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