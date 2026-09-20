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Alertă de dronă în Republica Moldova. Poliția face verificări în Orhei și Călărași

Poliția Republicii Moldova a intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică în raioanele Orhei și Călărași, după ce localnicii au raportat observarea unui aparat de zbor similar unei drone și a unei lumini puternice urmate de o explozie pe cer.
Alertă de dronă în Republica Moldova. Poliția face verificări în Orhei și Călărași
Radu Mocanu
20 sept. 2026, 10:09, Știri externe
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Prima sesizare a fost înregistrată în jurul orei 01:50, la Poliția din Orhei. Un locuitor al satului Berezlogi a anunțat că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone. 

În jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a primit o a doua sesizare, de această dată de la un locuitor al satului Dereneu. Acesta a relatat că a văzut o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie. 

 

Autoritățile au început verificările în zonele indicate, însă în urma cercetărilor preliminare, nu au fost găsite fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme explozia unei drone. 

Imediat, polițiștii au intervenit și au efectuat verificări în zonele indicate. În urma cercetărilor preliminare și a examinării terenului, inclusiv în extravilanul localităților menționate, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect.”, au transmis pe Facebook autoritățile de la Chișinău.

Poliția continuă verificările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului. 

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