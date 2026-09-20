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SUA: Patru morți într-un nou atac al armatei americane asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Armata americană a atacat sâmbătă o ambarcațiune suspectată că era folosită pentru traficul de droguri în Marea Caraibilor, patru persoane fiind ucise în urma loviturii, marcând o nouă acțiune în cadrul Operațiunii Southern Spear.
SUA: Patru morți într-un nou atac al armatei americane asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri
Sursa foto: X/@Southcom
Radu Mocanu
20 sept. 2026, 08:46, Știri externe
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„Pe 19 septembrie, sub autoritatea Comandamentului de Sud, Forța Operativă Comună pentru Emisfera Vestică a executat o lovitură cinetică letală asupra unei ambarcațiuni de mare viteză care opera pe rute consacrate de trafic de droguri în Marea Caraibilor. Informații certe au confirmat implicarea activă a ambarcațiunii în activități de trafic de droguri. În urma operațiunii, patru narcoteroriști au fost uciși”, a transmis Southcom, în mesajul publicat pe X, citat de Associated Press

În urma atacului, bilanțul a fost ridicat la cel puțin 231 de persoane eliminate în urma celor 69 de atacuri maritime executate de armata SUA, de la lansarea campaniei, în urmă cu aproape un an. 

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite se află în „conflict armat” cu cartelurile din regiune, justificând acțiunile ca fiind o escaladare necesară pentru a opri fluxul de stupefiante și supradozele fatale pe teritoriul american. 

În paralel cu loviturile pe mare, administrația de la Washington urmărește extinderea intervențiilor la sol, negociind acorduri cu state aliate. 

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a susținut luna trecută, într-o vizită în Panama, că țări precum Columbia, Guatemala și Honduras au acceptat operațiuni militare comune pe teritoriul lor împotriva grupărilor criminale. 

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