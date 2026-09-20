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Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune spre Marea de Est

Coreea de Nord a lansat duminică o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune spre Marea de Est, a anunțat armata sud-coreeană. Lansarea are loc pe fondul criticilor tot mai dure ale Phenianului față de exercițiile militare desfășurate de Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia.
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune spre Marea de Est
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
20 sept. 2026, 11:35, Știri externe
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Anunțul a fost făcut de Statul Major Interarme din Coreea de Sud, care a precizat și că și-a intensificat supravegherea și monitorizarea pentru a detecta eventuale lansări suplimentare, notează Yonhap

Autoritățile de la Seul au anunțat că se află în contact cu aliații și că fac schimb de informații cu Statele Unite și Japonia. 

Biroul Național de Securitate din Coreea de Sud a convocat o ședință de urgență cu Ministerul Apărării și JCS, cerând Phenianului încetarea imediată a acțiunilor care încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. 

„Am evaluat capacitatea noastră de răspuns, am analizat și evaluat impactul pe care cea mai recent lansare de rachetă îl are asupra securității noastre naționale și am analizat măsurile corespunzătoare”, a transmis instituția. 

Al doilea test în decurs de o săptămână

Testul militar de duminică are loc la aproximativ o săptămână după ce Phenianul a tras mai multe rachete balistice cu rază scurtă din aceeași regiune. 

La scurt timp după lansarea de săptămâna trecută, presa de la Phenian a relatat că armata a desfășurat un exercițiu de lovire cu artilerie și rachete, în cadrul căruia au fost utilizate sisteme de luptă noi, inclusiv drone de atac, rachete de croazieră tactice, lansatoare multiple de rachete de calibru mare și rachete balistice tactice. 

Avertismentele Phenianului la adresa exercițiilor aliate

Lansarea vine și după ce conducerea Coreei de Nord a criticat tot mai aspru exercițiile militare multinaționale Pacific Vanguard. Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un, a  condamnat exercițiile și a amenințat cu un răspuns proporțional sau chiar ofensiv. 

Phenianul susține de mult timp că exercițiile comune, realizate de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia, reprezintă pregătiri pentru o eventuală invazie. 

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