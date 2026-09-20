Ninsoare la munte. Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad cu până la 12 grade

Informarea meteorologică de intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, lapoviță și ninsoare este valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00.

Luni, vremea se va răci accentuat în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri temperaturile scăzute se vor resimți și în sud. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 14 și 21 de grade Celsius.

Minimele din nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor coborî până la 2 grade Celsius, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile intramontane.

În același timp, vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, inițial în nord, centru, est și sud-est, apoi și în celelalte regiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse la 20-30 de litri pe metru pătrat.

Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni

ANM a emis și o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă luni, între orele 12:00 și 21:00, în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.