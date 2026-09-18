ANM schimbă prognoza pentru toamnă. Cum va fi vremea până în 19 octombrie

ANM a publicat estimările pentru perioada 21 septembrie – 19 octombrie.

ANM: Săptămâna 21 – 28 septembrie

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, nordice și centrale. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Va ploua mult în regiunile estice și sudestice, mai puțin în cele vestice.

ANM: Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea nord-vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

ANM: Săptămâna 5 -12 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în cele vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

ANM: Săptămâna 12 – 19 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.