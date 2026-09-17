Copil de 5 ani, mort după ce a fost uitat într-o mașină încinsă în Arizona. Un pastor român îi apără pe părinți: „Confluență fatală de factori, nu neglijență!”

Familia Sabo, originară din România și stabilită în Peoria, Arizona, are cinci copii. În ziua tragediei, familia s-a întors de la biserică, unde avusese loc botezul unuia dintre ceilalți copii ai lor, iar acasă urma să aibă loc un prânz festiv cu zeci de rude și prieteni.

Potrivit poliției din Peoria, citată de Arizona Daily Star, Theo adormise pe bancheta din spate a mașinii și nu a mai fost adus în casă. Abia după mai bine de două ore și jumătate, familia și-a dat seama că băiatul lipsește.

Găsit inconștient în mașină

Familia ajunsese acasă duminică, în jurul orei 13.00. Potrivit poliției, în jurul orei 15.45, când au început să-l caute pe Theo, mama băiatului, Anca Sabo, l-a găsit inconștient în autoturism. Membrii familiei l-au scos din mașină și au început manevrele de resuscitare.

Copilul a fost transportat la un spital din apropiere, unde a fost declarat mort. În zona Phoenix, temperaturile au urcat în acea zi până la aproximativ 40-41 de grade Celsius. La o asemenea temperatură exterioară, temperaturile din interiorul unei mașini aflate în soare pot ajunge la aproximativ 60-65 de grade Celsius.

Arestați și acuzați de omor din culpă

În fața anchetatorilor, Mihail Sabo, tatăl băiatului, a susținut că, atunci când familia a ajuns acasă, i-ar fi cerut fiului său de 14 ani să-l scoată pe Theo din mașină. Adolescentul a oferit însă o versiune diferită și a declarat poliției că tatăl său nu i-a cerut acest lucru.

Părinții mai au patru copii, dintre care trei sunt minori. După moartea lui Theo, Mihail și Anca Sabo au fost arestați și acuzați de omor din culpă prin neglijență și abuz asupra copilului.

Un judecător a stabilit pentru fiecare dintre cei doi o cauțiune de 150.000 de dolari, deși procurorii ceruseră câte 250.000 de dolari. Părinții nu au voie să ia legătura unul cu celălalt, însă pot avea întâlniri supravegheate cu ceilalți copii.

La audiere, Anca Sabo a plâns și a cerut să-și vadă copiii. Avocata familiei a susținut că moartea lui Theo a fost un accident, argumentând că reacția părinților după descoperirea copilului a fost una de salvare, nu fugă de responsabilitate.

Cine sunt Mihail și Anca Sabo

Mihail Sabo are 50 de ani, iar Anca Sabo are 45 de ani. Cei doi trăiesc din 2011 în Arizona și sunt căsătoriți din 2007. Mihail este originar din Baia Mare și lucrează ca estimator în construcții, iar Anca a ajuns în Statele Unite în copilărie, provenind dintr-o familie de imigranți români.

Cei doi fac parte dintr-o comunitate creștină, fiind implicați activ în viața bisericii, unde participă la studii biblice, școala duminicală și alte activități religioase.

Anca Sabo este terapeut de familie și conduce Hope Counseling Center, un centru de consiliere și psihoterapie din Glendale, Arizona. Ea oferă consiliere individuală, de cuplu și de familie, inclusiv din perspectivă creștină.

Într-un mesaj publicat după moartea lui Theo de site-ul creștin românesc Creștin Total, o apropiată a familiei, care spune că o cunoaște pe Anca din 2001, descrie implicarea celor doi soți în comunitatea religioasă.

Potrivit acesteia, Anca organiza studii biblice pentru femei – primul la care fusese invitată se numea chiar „Mame de băieți” – le încuraja pe celelalte mame și le aducea împreună, iar Mihail (mike) era, la rândul său, implicat în viața comunității și „mereu dispus să intervină și să ajute”.

Un pastor român îi apără pe părinți

Cazul a provocat reacții în comunitatea penticostală română din Statele Unite. Cristian Ionescu, pastor al Bisericii Penticostale Române Elim din Chicago și președinte al Uniunii Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada, susține că ceea ce s-a întâmplat familiei Sabo „se poate întâmpla oricui”.

El vorbește despre o „confluență fatală de factori”, invocând numărul mare de invitați, graba pentru pregătirea mesei și faptul că membrii familiei și-ar fi transmis responsabilități, fiecare presupunând că indicațiile vor fi respectate.

Ionescu susține că adolescentul de 14 ani ar fi putut să nu audă ce i-a spus tatăl și că un copil de 5 ani nu este perceput ca fiind „total neajutorat”, precum un nou-născut.

„Sută la sută, nu a fost nici măcar neglijență!”, susține pastorul. „De o sută de mii de ori, în circumstanțe aproape similare, tragedia nu s-ar fi întâmplat. Variabilele au conspirat în acea zi ca o furtună perfectă, cu toate componentele aliniate”, a adaugat Cristian Ionescu.

Critici dure la adresa părinților: „Responsabilitatea de părinte nu se deleagă”

Pastorul îi critică atât pe cei care au atacat familia și comunitatea penticostală în mediul online, cât și autoritățile. „Faptul că legea îi hăituiește ca pe niște criminali, acest lucru este la fel de dezgustător!”, afirmă acesta.

Printre criticile apărute la adresa părinților se numără cea a lui Marius Ababei, preluată de Romanian American Global News. Asemenea procurorilor, acesta pune accentul pe responsabilitatea părinților, vorbind despre „neglijență crasă”, și susține că responsabilitatea pentru un copil de cinci ani nu putea fi transferată fiului de 14 ani.

El consideră că părinții aveau obligația de a se asigura că toți copiii au coborât din mașină. „Responsabilitatea de părinte nu se deleagă fraților mai mari. Un copil de 14 ani este el însuși un minor, nicidecum un garant al vieții fraților săi mai mici”, a scris joi Ababei.

„A uita un copil de 5 ani într-un vehicul nu este o întâmplare nefericită. Este o manifestare cruntă a neglijenței depline”, spune acesta, referindu-se la modul în care pastorul Cristian Ionescu a descris tragedia.

Comunitatea s-a mobilizat financiar

Pentru familia Sabo a fost lansată și o campanie de donații pe platforma americană de crowdfunding GoFundMe. Campania face apel la comunitatea creștină și îl descrie pe Theo drept un copil „profund iubit”, prezentând familia drept una care, de-a lungul timpului, a ajutat la rândul ei comunitatea.

Presa americană relata că strângerea de fonduri se apropia de 300.000 de dolari după primele zile. Organizatorii spun că banii vor fi folosiți pentru cheltuielile de înmormântare și comemorare, perioada în care membrii familiei nu pot lucra, mese și alte nevoi imediate.

Noi termene în dosarul familiei Sabo

Cazul este în continuare anchetat. Mihail și Anca Sabo urmează să revină în fața Curții Superioare din comitatul Maricopa, Arizona, unde se află domiciliul familiei, pe 21 septembrie.

Audierea preliminară, în care un judecător va analiza dacă există suficiente probe pentru continuarea procesului penal, este programată pentru 23 septembrie.