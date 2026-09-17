Mergi la medic să te faci bine, dar nimeni nu-ți spune riscurile ascunse

La nivel global, 1 din 10 pacienți suferă prejudicii în timpul îngrijirilor medicale, iar aproximativ jumătate dintre aceste prejudicii sunt considerate prevenibile, potrivit INSP, care citează un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cu prilejul Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului.

Ziua Mondială a Siguranței Pacientului este marcată anual pe 17 septembrie, iar tema din 2026 este „Îngrijiri sigure pe tot parcursul vieții!“.

Campania din acest an se concentrează pe siguranța îngrijirilor acordate persoanelor care trăiesc cu boli netransmisibile.

Pentru acești pacienți, riscurile pentru siguranță pot apărea în mai multe etape ale parcursului medical – de la prevenție şi diagnostic până la tratament, monitorizarea bolii, managementul pe termen lung şi autoîngrijire, care pot provoca prejudicii ce pot fi evitate.

Siguranța pacientului nu se oprește la ușa spitalului

Campania din 2026 pune accent pe implicarea pacienților şi a comunităților în identificarea problemelor şi în găsirea soluțiilor.

Ideea este ca persoanele care trăiesc cu boli netransmisibile să nu fie privite doar ca beneficiari ai serviciilor medicale, ci şi ca parteneri în procesul de îngrijire.

OMS a consultat, la începutul lunii martie 2026, un grup de 12 experți din toate regiunile organizației pentru dezvoltarea campaniei globale de comunicare.

Printre concluzii s-au numărat necesitatea implicării reale a pacienților în procesul de îngrijire şi promovarea siguranței atât în cadrul serviciilor medicale, cât şi în afara acestora.

Trei obiective pentru 2026

Campania mondială din acest an urmărește trei direcții principale.

Prima este creșterea gradului de conștientizare privind problemele de siguranță cu care se confruntă persoanele cu boli netransmisibile pe întreg parcursul îngrijirii medicale.

A doua vizează implicarea pacienților şi a comunităților în identificarea riscurilor şi dezvoltarea soluțiilor împreună cu profesioniștii din sănătate, organizațiile medicale şi factorii de decizie.

A treia urmărește introducerea principiilor de siguranță a pacientului în legislația, politicile şi strategiile privind bolile netransmisibile, cu accent pe consolidarea sistemelor de sănătate orientate către asistența medicală primară.

17 septembrie

În jurul datei de 17 septembrie sunt organizate la nivel mondial campanii de informare, evenimente dedicate politicilor publice, întâlniri tehnice şi inițiative derulate de comunități.

Unul dintre simbolurile campaniei este iluminarea în portocaliu a unor obiective şi spații publice, ca semn al solidarității şi al angajamentului pentru îngrijiri medicale mai sigure.