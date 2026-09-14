OMS: Unul din zece pacienți suferă prejudicii în timpul îngrijirilor medicale. Jumătate dintre cazuri ar putea fi prevenite

Pacienții cu boli netransmisibile sunt expuși unor riscuri suplimentare, deoarece au nevoie frecvent de tratamente și de interacțiuni repetate cu sistemul medical.

Problema se află anul acesta în centrul Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului, marcată pe 17 septembrie, sub sloganul „Îngrijire sigură pentru viață!”.

Bolile netransmisibile provoacă 74% dintre decese

Ediția din 2026 a campaniei OMS este dedicată siguranței îngrijirilor acordate persoanelor cu boli netransmisibile.

În această categorie intră afecțiunile cardiovasculare, cancerul, diabetul și bolile respiratorii cronice. Sunt afecțiuni de lungă durată, care pot apărea la persoane de toate vârstele și care necesită, în multe cazuri, îngrijire și tratament pe perioade îndelungate.

Potrivit OMS, bolile netransmisibile reprezintă una dintre cele mai importante probleme de sănătate la nivel mondial, afectează miliarde de oameni și sunt responsabile pentru 74% din totalul deceselor.

Caracterul cronic al acestor boli și contactele repetate cu sistemele de sănătate cresc însă și probabilitatea apariției unor incidente sau evenimente adverse pe parcursul îngrijirii.

Până la unul din trei pacienți cu cancer se confruntă cu reacții adverse

OMS atrage atenția că, în cazul unor afecțiuni, riscurile pot fi considerabile. În cazul cancerului, de exemplu, până la unul din trei pacienți se confruntă cu evenimente adverse în timpul îngrijirilor medicale.

Riscul poate crește suplimentar în cazul persoanelor care suferă simultan de mai multe boli cronice.

Organizația explică faptul că vulnerabilitatea pacienților cu boli netransmisibile este determinată atât de complexitatea și durata tratamentelor, cât și de problemele existente în sistemele sanitare.

Printre acestea se numără fragmentarea îngrijirilor, dar și factori mai largi care pot limita accesul la servicii medicale sigure, inclusiv sărăcia și discriminarea.

Riscurile pot apărea în orice etapă

Siguranța pacientului nu privește doar momentul administrării unui tratament sau al unei intervenții medicale.

OMS avertizează că riscurile pot apărea de-a lungul întregului parcurs al pacientului: de la prevenție și depistare precoce până la diagnostic, tratament și gestionarea bolii pe termen lung.

Problemele nu sunt limitate nici la spitale. Ele pot apărea în diferite unități medicale, dar și în locuințele pacienților sau în comunitățile în care aceștia trăiesc.

Din acest motiv, organizația solicită acțiuni coordonate pentru ca persoanele cu boli netransmisibile să beneficieze de îngrijiri sigure pe întreaga durată a vieții.

OMS: Personalul medical trebuie susținut

Un alt mesaj al campaniei din acest an vizează consolidarea sistemelor de sănătate și sprijinirea personalului medical.

OMS consideră esențiale dezvoltarea unor sisteme sanitare puternice și integrate, consolidarea asistenței medicale primare și susținerea profesioniștilor din sănătate.

Totodată, organizația cere eliminarea barierelor care împiedică accesul unor categorii de populație la servicii medicale sigure.

Pacienții trebuie, la rândul lor, implicați în deciziile privind propria îngrijire. Valorificarea experienței persoanelor care trăiesc cu boli cronice și creșterea nivelului de educație pentru sănătate pot contribui la reducerea riscurilor și la îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Clădiri din întreaga lume vor fi iluminate în portocaliu

Pentru a marca Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, pe 17 septembrie, monumente, clădiri și spații publice din diferite țări urmează să fie iluminate în portocaliu.

OMS va ilumina în această culoare și celebrul Jet d’Eau din Geneva, în cadrul campaniei internaționale.

Prin ediția din 2026, organizația urmărește mobilizarea autorităților, profesioniștilor din sănătate, pacienților și altor actori pentru reducerea riscurilor asociate îngrijirilor acordate persoanelor cu boli netransmisibile.