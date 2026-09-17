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Dobândirea cetățeniei spaniole duce la pierderea automată a cetățeniei române? Explicația MAE

Dobândirea cetățeniei spaniole nu are ca efect retragerea sau pierderea cetățeniei române, potrivit legislației române, precizează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-un răspuns transmis la o solicitarea Mediafax Spania. Instituția anunță totodată că încheierea unui acord privind dubla cetățenie între România și Spania reprezintă o prioritate.
Dobândirea cetățeniei spaniole duce la pierderea automată a cetățeniei române? Explicația MAE
Foto: MAI
Mădălina Dinu
17 sept. 2026, 14:23, Social
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MAE precizează că România nu interzice deținerea altor cetățenii alături de cea română. În prezent, însă, legislația spaniolă prevede, printre condițiile pentru dobândirea cetățeniei prin naturalizare, depunerea unei declarații de renunțare la cetățenia anterioară.

„Obținerea acordului politic privind încheierea acestui acord a constituit o etapă esențială și a creat premisele inițierii negocierilor asupra textului acordului”, transmite MAE.

Potrivit instituției, după finalizarea negocierilor va fi necesară exprimarea consimțământului de către ambele părți, în conformitate cu procedurile specifice.

Acordul nu ar urma să modifice condițiile de dobândire a cetățeniei române, ci să reglementeze posibilitatea păstrării cetățeniei spaniole de către cei care dobândesc cetățenia română și invers.

CITEȘTE ARTICOLUL INTEGRAL PE MEDIAFAX SPANIA.

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