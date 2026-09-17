Dobândirea cetățeniei spaniole duce la pierderea automată a cetățeniei române? Explicația MAE

MAE precizează că România nu interzice deținerea altor cetățenii alături de cea română. În prezent, însă, legislația spaniolă prevede, printre condițiile pentru dobândirea cetățeniei prin naturalizare, depunerea unei declarații de renunțare la cetățenia anterioară.

„Obținerea acordului politic privind încheierea acestui acord a constituit o etapă esențială și a creat premisele inițierii negocierilor asupra textului acordului”, transmite MAE.

Potrivit instituției, după finalizarea negocierilor va fi necesară exprimarea consimțământului de către ambele părți, în conformitate cu procedurile specifice.

Acordul nu ar urma să modifice condițiile de dobândire a cetățeniei române, ci să reglementeze posibilitatea păstrării cetățeniei spaniole de către cei care dobândesc cetățenia română și invers.

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