Distracția care nu mai împarte familia: cum a găsit Rock and Roll Fun City în Cosmopolis piața ideală pentru un concept multi-generațional

În anii 2000, media familiilor occidentale din mediul urban petrecea, în timpul liber, aproximativ patru ore lunar pentru activități comune la care erau prezente simultan cel puțin trei generații. În anii de după pandemie, această cifră a scăzut sub o oră. Este un declin dramatic, care spune, în subtext, ceva ce nu se articulează des în discursul public. Locurile fizice în care generațiile pot coexista real, nu doar în timpul vizitelor de duminică, s-au împuținat drastic.

Împotriva acestei tendințe merge un concept pe care Rock and Roll Fun City l-a adus în Cosmopolis, și anume un centru premium de divertisment în care copiii se joacă în timp ce părinții stau la o cafea în același spațiu, adolescenții au propriile zone de jocuri arcade și bowling, iar bunicii pot rămâne prezenți, fără să simtă că ar interveni în distracția celor mai tineri. Este, în esență, o infrastructură socială gândită pentru a repara ceea ce viața urbană tinde, în ultimii ani, să destrame. Practic, propunerea 360 grade a Rock and Roll, aduce și o disponibilitate dincolo de zilele de weekend, căci spațiul este deschis și în timpul săptămânii, ceea ce desosebește acest concept față de altele existente în oraș. Astfel, în locația din Cosmopolis, copiii pot veni oricând după școală, în timpul zilei, pentru activități recreative, împreună cu părinții și bunicii, întrucât la Rock and Roll, întreaga familie găsește un refugiu distractiv.

Un concept construit împotriva anonimatului urban

Filozofia locului este simplă: divertismentul ar trebui să aducă oamenii împreună, indiferent de vârstă, iar spațiul a fost gândit ca atare, cu jocuri, piste de bowling, cu experiențe de realitate virtuală, biliard, o zonă de dining și spații sociale confortabile care încurajează interacțiunea reală. Deși copiii rămân, în mod natural, principalul motiv pentru care familiile vin, adulții au fost proiectați ca participanți activi, nu ca spectatori.

Rezultatul, măsurabil în date interne ale operatorului, este că vizitele durează mai mult, clienții revin mai des, iar legătura emoțională cu locația este mai puternică decât la un model clasic de divertisment. Familiile rămân cel mai mare segment de clientelă, dar ceea ce face conceptul să funcționeze este că fiecare generație se simte inclusă, nu tolerată.

Modelul intrării gratuite și cardul de membru

O componentă a poziționării care contrastează vizibil cu modelul tradițional de divertisment din România este eliminarea taxei de intrare. Familiile pot vizita spațiul oricând, chiar dacă doresc doar să bea o cafea, să se întâlnească cu prieteni sau să lase copiii să se bucure de câteva atracții. Iar programul de membership și recompense construiește loialitate în timp, în locul unei simple tranzacții pentru un bilet.

Reacția comunității a fost pozitivă. Bariera psihologică a taxei de intrare, care limita frecvența vizitelor, a dispărut. Iar frecvența medie a vizitelor unei familii membre depășește ceea ce operatorii de divertisment clasic pot obține în piața românească.

Petrecerile aniversare ca liant social

Un al doilea pilon al modelului este componenta de petreceri aniversare pentru copii. Ce diferențiază oferta este că părinții nu se ocupă de nimic logistic. Echipa gestionează totul, iar familia se poate concentra pe crearea amintirilor. Iar, adesea, aniversarea devine punctul de start al unei relații de fidelizare pe termen lung cu locația.

„Locația din Cosmopolis este, în același timp, o investiție strategică, operațiunea noastră emblematică din România și un teren de învățare pentru viitoarea extindere. Ilustrează standardele, experiența oaspeților și modelul operațional care definesc brandul Rock and Roll Fun City. Viziunea noastră este să construim o rețea de centre premium de divertisment pentru familie, care să devină parte din comunitățile pe care le deservesc, iar Cosmopolis este un exemplu excelent al acestei viziuni puse în practică”, spune Erol Arat, General Manager Rock and Roll Fun City Cosmopolis.

De ce Cosmopolis a devenit magnet pentru un astfel de format

Alegerea Cosmopolis pentru locația emblematică nu este întâmplătoare. Comunitatea, cu peste 17.000 de rezidenți stabili și o dinamică demografică marcată de familii tinere, oferă un profil de clientelă rar în peisajul rezidențial românesc. Iar apropierea de zona de business din nordul Capitalei extinde bazinul de clienți dincolo de rezidenții proiectului, atrăgând familii din zonele învecinate care caută un centru de divertisment de calitate fără să traverseze orașul.

„Cosmopolis a fost gândit, de la început, ca o comunitate în care activitățile de weekend să se poată desfășura relaxat, fără stress și fără să fie nevoie de deplasări în oraș. Iar operatori ca Rock and Roll Fun City nu vin la noi pentru chirii avantajoase, ci pentru că masa critică de rezidenți și profilul lor demografic susțin, în mod real, formate premium de divertisment. Este exact ce înseamnă un cartier integrat matur”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Pentru o tânără familie care este astăzi în căutarea acelui ”acasă” ideal Cosmopolis Evolia este un răspuns multifațetat, care vine la pachet cu o infrastructură solidă și o comunitate dinamică, ceea ce constituie una dintre garanțiile că printre alte beneficia, weekend-urile nu vor mai însemna, obligatoriu, cursa cu mașina prin traficul Capitalei către un mall aglomerat. Este, în esență, o promisiune că trei generații ale aceleiași familii pot găsi, la câteva minute de mers pe jos, un loc în care fiecare se simte real acasă.

