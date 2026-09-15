De la rezident la furnizor: povestea bacăniei ardelenești care a schimbat weekend-urile din Cosmopolis

Alin Muntean, sibianul cu visuri mărețe, a lucrat mulți ani în București, la o companie de dezvoltare imobiliară, dar simțea nevoia să iasă din agitația orașului și să găsească un loc în care să-și întemeieze familia. Cu opt ani în urmă, când soția sa a rămas însărcinată, a început să caute o comunitate în care să se mute. A ales Cosmopolis. Ceea ce l-a convins nu au fost doar apartamentele spațioase din complex, ci siguranța, liniștea și faptul că întregul ansamblu era, evident, proiectat pentru familii.

După mutare, a observat un gol în oferta comunității. Nu exista un magazin cu produse curate, autentice, făcute după rețete de altădată. Îl cunoștea deja pe Nicu Bârsan, un prieten bun din Sibiu, pe care îl întâlnise la magazinul din Vitan. L-a întrebat dacă nu ar dori să aducă împreună gustul autentic al Ardealului în Cosmopolis. Nicu a acceptat fără să stea pe gânduri.

De la băcănie la restaurant și carmangerie proprie

Așa a luat naștere bacania Carne și Fum. Comunitatea i-a primit extraordinar de bine, iar încrederea oamenilor le-a dat curaj să meargă mai departe. Au deschis, ulterior, și un restaurant. Apoi, o carmangerie proprie, din dorința de a produce ei înșiși mezelurile și preparatele pe care le vindeau. Obiectivul, din prima zi, a fost simplu. Să găsești, într-un singur loc, produse curate, făcute după rețete tradiționale, cu ingrediente de calitate și cu respect pentru meserie.

Clientela este o combinație surprinzătoare. Unii intră și spun că gustul îi duce direct în copilărie, la bunici, la mesele de familie de odinioară. Alții descoperă pentru prima dată produse artizanale de acest tip și rămân impresionați de diferența dintre un preparat făcut în serie și unul făcut cu suflet. Mezelurile sunt produse și afumate în carmangeria proprie. Lactatele vin din Mărginimea Sibiului, de la părinții și socrii lui Nicu, familii care se ocupă de generații cu creșterea animalelor și producerea lactatelor.

Ce a surprins fondatorii: interesul concret pentru proveniență

Ceea ce a surprins fondatorii cel mai mult, la scurt timp după deschidere, a fost interesul concret al clienților pentru proveniența produselor. Oamenii pun întrebări. Vor să știe cine produce, cum se produce, unde. Sunt transparenți, sunt implicați în tot procesul. Iar această transparență, aparent un detaliu operațional, s-a transformat, în timp, în cel mai valoros capital al băcăniei. Clienții revin nu pentru produs, ci pentru relația din spatele lui.

„Cosmopolis este acasă pentru mine. Eu și familia mea locuim aici, iar oamenii care ne trec pragul sunt și vecinii noștri. Ne întâlnim în fiecare zi, la evenimentele din complex, pe stradă sau la locurile de joacă. Relația nu se oprește la casa de marcat, ci continuă în viața de zi cu zi. Cred că acesta este cel mai frumos lucru într-o comunitate precum Cosmopolis. Ai șansa să construiești relații bazate pe încredere, iar atunci când oamenii aleg să revină la tine zi de zi, simți că faci parte din povestea locului”, spune Alin Muntean, cofondator Carne și Fum.

Cosmopolis ca ecosistem care atrage furnizori exigenți

Povestea Carne și Fum nu este, în comunitatea Cosmopolis, un caz izolat. Este parte dintr-un tipar mai larg. Comunitatea, ajunsă în prezent la peste 17.000 de rezidenți, a devenit, în timp, o piață suficient de matură cât să atragă furnizori exigenți, care nu ar fi luat înainte în calcul o locație periurbană. Nu vin pentru costuri reduse. Vin pentru profilul rezidenților și pentru puterea de cumpărare stabilă a comunității.

„Într-un cartier gândit ca o comunitate reală, apar în mod natural furnizori care aleg să vină aici nu pentru chirii avantajoase, ci pentru profilul rezidenților. Alin Muntean este un exemplu remarcabil. A observat ce îi lipsea comunității din care făcea deja parte și a răspuns cu o afacere serioasă, care astăzi este parte din identitatea Cosmopolis”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Pentru cumpărătorul care alege în prezent o locuință în Cosmopolis Evolia, proiectul premium al Cosmopolis, disponibilitatea acestui ecosistem de furnizori este una dintre componentele mai puțin discutate, dar importante ale investiției. Nu vorbim doar despre un supermarket generic la parter. Vorbim despre mezeluri afumate în carmangeria din colț, despre brânzeturi din Mărginimea Sibiului, despre un restaurant deschis de vecini pentru vecini. Iar această densitate de identitate locală este ceva ce niciun proiect nou nu poate produce printr-o singură decizie. Într-o piață în care conceptul de cartier integrat este vânat de tot mai mulți dezvoltatori, diferența adevărată o face nu masterplanul, ci ecosistemul viu care se cristalizează în jurul lui.

