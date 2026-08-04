Cum să-ți petreci vacanța acasă, la piscina din ansamblul tău rezidențial

De câțiva ani, agențiile de turism observă o schimbare care le surprinde. Familiile tinere cu venituri medii și medii superioare din București nu mai pleacă în vacanțe lungi cu aceeași frecvență ca acum un deceniu. Pleacă mai des, dar pe perioade mai scurte de timp. Aleg city-break-uri de patru zile în locul sejururilor de două săptămâni. Iar partea cea mai interesantă este că restul timpului liber, îl petrec acasă. ”Acasă” fiind, însă, un cuvânt care, pentru ei, înseamnă altceva decât pentru părinții lor.

Schimbarea aceasta nu este, în esență, una financiară. Veniturile lor sunt mai mari decât ale generației precedente, la aceeași vârstă. Schimbarea este una de așteptare. Ceea ce caută familia tânără din 2026 nu mai este, în mod necesar, evadarea sezonieră. Este micro-vacanța continuă. Un mod de a trăi în care, oricând deschizi geamul sau ieși pe ușă, ceva din această experiență de relaxare să fie deja disponibil. Iar piscina, surprinzător, a devenit unul dintre cele mai precise simboluri ale acestei tranziții.

Microvacanța zilnică și avantajul proximității

Cercetătorii din domeniul psihologiei documentează, de aproape un deceniu, un fenomen pe care îl numesc ” efectul de proximitate asupra respectării programului de activități recreative” și care pune accentul pe felul în care oamenii aleg să-ți petreacă timpul liber. Tradus simplu, cei care au acces la o facilitate de relaxare la mai puțin de cinci minute de mers pe jos o folosesc, în medie, de zece ori mai des decât cei care trebuie să facă douăzeci de minute cu mașina. Iar diferența nu este, evident, una de motivație sau disciplină. Este una de fricțiune. Cu cât distanța este mai mică, cu atât deprinderea devine, în timp, un ritual.

În cazul unei piscine din cartier, această știință se traduce în comportamente foarte concrete. Înoți treizeci de minute marți seara, după birou, pentru că poți. Iei copilul de la școală vinerea, treceți pe acasă pentru costume și mergeți direct la piscină. Sâmbăta dimineața, prima cafea o bei pe șezlong, nu în bucătărie. Niciuna dintre aceste mici alegeri nu pare, individual, transformatoare. Cumulate pe parcursul unei veri, însă, ele schimbă fundamental ce înseamnă ”acasă”.

Cele peste 60 de piscine ale Cosmopolis și logica clusterului

În Cosmopolis, existența piscinelor de proximitate a făcut parte, de la bun început, din masterplanul proiectului. Astăzi, ansamblul găzduiește peste 60 de piscine exterioare, distribuite astfel încât fiecare cluster de blocuri să aibă propria sa piscină, accesibilă rezidenților din fiecare grup de locuințe. Modelul acesta, gândit ca o rețea echitabilă de microfacilități, are două avantaje majore pe care arhitecții urbani le enumeră de fiecare dată când le observă: distribuie cererea și creează intimitate.

Distribuie cererea pentru că nimeni nu trebuie să facă un kilometru pe jos pentru o piscină comună aglomerată. Și creează intimitate pentru că, în jurul fiecărei piscine, se formează, în timp, o comunitate redusă, recognoscibilă, în care familiile se cunosc, copiii se joacă împreună, vecinii își țin minte numele. Este, dacă ne uităm bine, exact opusul anonimatului pe care îl produce, de regulă, viața de apartament în oraș.

„Vedem, an de an, cum piscinele cartierului nostru devin mult mai mult decât facilități recreative. S-au transformat de-a lungul timpului în locuri în care vecinii se cunosc, în care copiii își fac primii prieteni de cartier. Sunt, în sensul cel mai concret al cuvântului, parte din infrastructura socială a comunității. Iar pentru o familie care alege astăzi să cumpere la noi, această dimensiune contează la fel de mult ca apartamentul în sine”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Cosmopolis Evolia și continuarea unei filozofii care a funcționat

În Cosmopolis Evolia, această infrastructură este preluată ca premisă, nu reinventată. Rezidenții fazei premium beneficiază de întregul ecosistem al ansamblului-mamă, inclusiv de bazinul semi-olimpic din cadrul World Class, cel mai mare club de fitness din nordul Capitalei. Diferența nu este, prin urmare, că Evolia oferă altceva, ci că totul este deja validat, într-o formă matură, pe care o nouă generație de rezidenți o poate folosi încă din prima zi după mutare.

Într-o perioadă în care preferințele românilor pentru petrecerea timpului liber se rescriu vizibil, iar tot ce se cheamă acasă capătă o valență diferită față de trecut, locurile care permit ca vara să nu mai însemne doar aeroportul, ci și propria curte, încep să se așeze, discret, în categoria celor mai prețioase achiziții pe care le poate face o familie tânără. Iar piscina, considerată multă vreme un detaliu de catalog, devine, în acest context, unul dintre cele mai importante elemente ale unei vieți complete.