Bărbat cu fractură la picior, blocat în Munții Făgăraș. A fost trimis un elicopter din Mureș

„Salvamont Argeș (…)intervine, în acest moment, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane de sex masculin, în vârstă de 40 de ani, care a suferit o fractură la nivelul membrului inferior, în zona Lacul Galbena, Munții Făgăraș”, transmite, duminică, sursa citată, într-un mesaj publicat pe Facebook.

La caz a intervenit un elicopter SMURD din POA Târgu Mureș, pentru că niciun elicopter din zonă nu era disponibil.

„Elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș a decolat spre caz. Sperăm să fie condiții optime pentru a putea realiza operațiunea de evacuare”, transmite Salvamont Argeș.

Între timp, echipa de prim-ajutor din cadrul Salvamont Argeș a intervenit terestru, plecând să-i acorde sprijin bărbatului.

„Rugăm turiștii aflați în zonă să manifeste prudență, să evite îngreunarea accesului echipelor Salvamont și să respecte indicațiile salvatorilor montani”, transmite Salvamont Agreș.