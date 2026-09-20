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Bărbat cu fractură la picior, blocat în Munții Făgăraș. A fost trimis un elicopter din Mureș

Salvamontiștii argeșeni au intervenit pentru a-l coborî de pe munte pe un bărbat de 40 de ani. Acesta a suferit o fractură la picior și este blocat în zona lacului Galbena, din Munții Făgăraș.
Bărbat cu fractură la picior, blocat în Munții Făgăraș. A fost trimis un elicopter din Mureș
Sursa foto: Mediafax Foto/Justinel Stavaru
Daiana Rob
20 sept. 2026, 17:33, Social
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Salvamont Argeș (…)intervine, în acest moment, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane de sex masculin, în vârstă de 40 de ani, care a suferit o fractură la nivelul membrului inferior, în zona Lacul Galbena, Munții Făgăraș”, transmite, duminică, sursa citată, într-un mesaj publicat pe Facebook. 

La caz a intervenit un elicopter SMURD din POA Târgu Mureș, pentru că niciun elicopter din zonă nu era disponibil. 

Elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș a decolat spre caz. Sperăm să fie condiții optime pentru a putea realiza operațiunea de evacuare”, transmite Salvamont Argeș. 

Între timp, echipa de prim-ajutor din cadrul Salvamont Argeș a intervenit terestru, plecând să-i acorde sprijin bărbatului.

„Rugăm turiștii aflați în zonă să manifeste prudență, să evite îngreunarea accesului echipelor Salvamont și să respecte indicațiile salvatorilor montani”, transmite Salvamont Agreș. 

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