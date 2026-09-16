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Accident aviatic grav în Los Angeles: trei morți după prăbușirea unui elicopter

Un elicopter s-a prăbușit marți seară în comitatul Los Angeles, provocând moartea a trei persoane și un incendiu care a afectat mai multe vehicule. Autoritățile americane încearcă să stabilească cine se afla la bordul aparatului și circumstanțele producerii accidentului.
Accident aviatic grav în Los Angeles: trei morți după prăbușirea unui elicopter
Sursa foto: captură video Facebook/NBC LA
Oana Antipa
16 sept. 2026, 07:28, Știri externe
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Accidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora locală 19:00, în Chatsworth, o zonă din nord-vestul orașului Los Angeles. Potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD), aparatul de zbor s-a prăbușit între două clădiri comerciale, relatează The New York Times.

În urma impactului a izbucnit un incendiu, iar intervenția echipelor de urgență a continuat în zona accidentului. Patru vehicule și două containere de transport au fost avariate de flăcări, potrivit bilanțului comunicat de pompieri.

Autoritățile au anunțat inițial intervenția la locul prăbușirii, iar ulterior au confirmat că trei persoane și-au pierdut viața.

Una dintre victime era un trecător

Branden Silverman, purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles, a declarat jurnaliștilor aflați în apropierea locului accidentului că una dintre persoanele decedate era un trecător.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre identitatea celorlalte două victime și nici nu au precizat dacă acestea se aflau în elicopter în momentul prăbușirii.

O altă persoană a fost transportată la spital. Starea acesteia nu era cunoscută imediat după accident.

Rămâne neclar inclusiv numărul persoanelor care se aflau la bordul elicopterului. Pompierii nu au confirmat nici cine opera aparatul sau cărei companii îi aparținea.

O televiziune din Los Angeles pierduse contactul cu un elicopter

Accidentul a provocat semne de întrebare și în privința posibilității ca aparatul prăbușit să fi fost folosit de o televiziune locală.

În timpul unei transmisiuni în direct, un prezentator al postului NBC4 Los Angeles a anunțat că televiziunea pierduse contactul cu unul dintre elicopterele sale. Postul a precizat însă că, la acel moment, nu putea confirma o legătură între aeronava sa și accident, menționând doar informația potrivit căreia un elicopter folosit pentru știri se prăbușise.

Ulterior, mai multe instituții de presă americane au confirmat că elicopterul efectua operațiuni de presă pentru NBC4 și Telemundo 52.

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