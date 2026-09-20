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Cultură de canabis cu plante de până la 4 metri înălțime într-o pădure din Dâmbovița. Doi bărbați, arestați

Doi bărbați de 37 de ani au fost prinși în flagrant în timp ce îngrijeau o cultură de canabis înființată într-o pădure din apropierea comunei Crevedia, județul Dâmbovița. Plantele aveau între 2 și 4 metri înălțime.
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20 sept. 2026, 14:39, Social
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Potrivit DIICOT, cei doi au cumpărat în aprilie semințe de canabis, pe care le-au plantat într-o pădure din apropierea comunei Crevedia. În lunile următoare, aceștia au udat și fertilizat cultura.

Vineri seara, inculpații au fost prinși în flagrant în timp ce îngrijeau plantele.

Anchetatorii au găsit și ridicat 24 de plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, cu înălțimi cuprinse între 2 și 4 metri. De asemenea, au fost ridicate pompe de stropit, recipiente cu biostimulatori și îngrășământ lichid.

În urma a trei percheziții domiciliare, procurorii au mai descoperit aproximativ 500 de grame de canabis, o cantitate de amfetamină, un grinder, bani și alte mijloace de probă.

Cei doi bărbați au fost reținuți sâmbătă, iar Tribunalul Prahova a dispus ulterior arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

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