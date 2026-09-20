Incendiu la un cămin de bătrâni din Sighișoara. Zeci de persoane au fost evacuate și o persoană a ajuns la spital

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„Victima, conștientă, intoxicată cu fum și încadrată în cod galben, a fost transportată la CPU Sighișoara pentru îngrijiri medicale suplimentare”, au mai transmis serviciile de intervenție.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil (centru cu destinație socială, îngrijiri persoane vârstnice) situat pe strada Justiției, din municipiul Sighișoara”, se arată în informarea emisă de ISU Mureș.

Autoritățile au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

În momentul declanșării incendiului, în interiorul căminului social se aflau 40 de persoane. Dintre acestea, 36 s-au autoevacuat în siguranță, în timp ce alte trei persoane au fost scoase din clădire de către echipele de salvare.

O altă persoană, conștientă, a necesitat asistență medicală la fața locului din partea echipajelor de prim ajutor.

„Incendiul este lichidat. În continuare, pompierii acționează pentru ventilarea încăperilor și înlăturarea fumului”, au mai transmis autoritățile.