Accident grav pe DN5. Doi șoferi nu ar fi păstrat distanța regulamentară, iar o persoană a fost dusă la spital

Un accident s-a produs miercuri, 9 septembrie, pe DN5, în apropierea localității Daia, pe sensul de mers către Giurgiu. Impactul a avut loc între două mașini, iar unul dintre șoferi, în vârstă de 34 de ani, a fost transportat de urgență la spital.

Autoritățile spun că de vină ar fi fost bărbatul de 34 de ani, care nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din fața sa. Acesta conducea o autoutilitară și s-a izbit frontal de un tractor ce avea două remorci, ambele încărcate cu cereale.

Bărbatul de 34 de ani a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, prima dată cu ambulanța și, mai apoi, cu elicopterul SMURD.

Șoseaua, plină de cereale în urma accidentului

ISU Giurgiu a mai transmis că, în urma impactului, pe drumul național s-a vărsat o cantitate mare de cereale. Ele proveneau din două remorci ale celui de-al doilea autovehicul implicat, condus de un bărbat de 75 de ani.

De asemenea, pe carosabil s-a scurs și combustibil, iar pompierii care au intervenit la fața locului au impus măsuri de siguranță împotriva incendiilor.

„La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția. În sprijin, a fost solicitat și elicopterul SMURD”, a mai precizat ISU Giurgiu.

La fața locului a fost prezent și prefectul județului Giurgiu.