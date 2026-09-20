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Bărbați, luați de jandarmi de la protestul împotriva extremismului din Piața Victoriei

Doi bărbați au fost luați pe sus, duminică, de la protestul împotriva extremismului desfășurat în Piața Victoriei.
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Daiana RobRareș Mustață
20 sept. 2026, 19:49, Social
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Potrivit reporterului MEDIAFAX de la fața locului, cei doi ar fi fost prezenți și la protestul fermierilor de marți din piață.

Aceștia au fost văzuți imediat de jandarmi, care i-au dus din Piața Victoriei pentru a nu deranja manifestația. Pe imagini se vede cum aceștia părăsesc protestul însoțiți de jandarmi.

În Piața Victoriei, în jur de 60 de persoane, atât tineri, adulți, cât și vârstnici, protestează pașnic. Aceștia au venit cu pancarte, drapele naționale, dar și ale Europei.

Protestul împotriva extremismului, desfășurat, duminică, în alveola centrală din Piața Victoriei vine ca răspuns la protestul fermierilor de marți, în cadrul căruia s-au infiltrat agitatori care au devenit violenți cu forțele de ordine.

În urma protestului de marțea trecută, 47 de cetățeni au fost reținuți, iar 10 jandarmi au fost răniți, iar parbrizul unei mașini de jandarmi a fost spart.

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