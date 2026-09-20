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Ambasadorul SUA la ONU, mesaj de apreciere pentru Nicușor Dan: Parteneri puternici în reformarea ONU

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, duminică, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. În urma întâlnirii, oficialul american a publicat un mesaj pe X, referitor la implicarea României la Organizația Națiunilor Unite.
Ambasadorul SUA la ONU, mesaj de apreciere pentru Nicușor Dan: Parteneri puternici în reformarea ONU
Sursă foto: X / Mike Walz
Daiana Rob
20 sept. 2026, 20:35, Știri externe
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„Alături de președintele României, Nicușor Dan. Parteneri puternici în reformarea ONU — reducerea risipei, readucerea accentului pe pace și securitate și acordarea priorității suveranității”, se arată în mesajul publicat de Mike Waltz, duminică, pe X, însoțit de o fotografie în care cei doi oficiali dau mâna.

Tot duminică, Nicușor Dan a avut și o întrevedere cu Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, în cadrul căreia șeful statului i-a mulțumit oficialului ONU pentru „eforturile continue de atenua impactul impactul umanitar, economic și asupra securității alimentare globale al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, exprimând aprecierea sa față de eforturile constante ale organizației de a găsi soluții eficiente, dar și deschiderea pentru dialog, în cazul conflictelor internaționale.

Nicușor Dan se află, în aceste zile, la New York, cu prilejul participării la Reuniunea Consiliului de Securitate a ONU care se va desfășura, săptămâna viitoare, la New York, începând de luni până vineri.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU reunește aproape 130 de șefi de stat și guvern. În cadrul întâlnirii se vor discuta teme de interes general precum conflictele din Ucraina, Orientul mijlociu, criza din Sudan, dar și probleme climatice. Scopul întâlnirii este acela de a propune noi reforme și politici menite să întărească și să Organizația Națiunilor Unite.

Printre liderii de stat care vor fi prezenți la New York se află Donald Trump, Volodimir Zelenski, Emanuel Macron, Benjamin Netanyahu, dar și Sergei Lavrov. Din partea UE va participa președintele Consiliului European, António Costa.

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