Reacția lui Merz după înfrângerea istorică a CDU în alegerile din Germania: „Este un dezastru”. Ce spune despre demisie

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, Uniunea Creștin-Democrată (CDU) riscă să nu intre în parlamentul landului, iar la Berlin a fost învinsă de Die Linke, relatează publicația Die Zeit.

Înfrângere istorică pentru CDU

Friedrich Merz a reacționat duminică seară după rezultatele slabe obținute de CDU în cele două landuri.

„Rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Occidentală nu poate fi cosmetizat. Este un dezastru”, a declarat cancelarul într-o conferință de presă organizată la sediul CDU din Berlin.

Merz a spus că partidul său a fost „strivit de polarizarea dintre SPD și AfD”.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD s-a clasat pe primul loc, potrivit primelor estimări, cu 37-38% din voturi, foarte aproape de SPD, creditat cu 35,5-36,5%.

CDU a obținut însă doar 5-5,5% și riscă să nu intre în parlamentul regional. Dacă va coborî sub pragul de 5%, ar fi pentru prima dată de la înființarea Republicii Federale Germania când CDU nu reușește să intre într-un parlament de land.

Rezultatul este cel mai slab înregistrat de CDU la alegeri regionale în Germania după 1949.

Și la Berlin, CDU a pierdut alegerile. Potrivit primelor estimări, partidul lui Merz obține aproximativ 20%, în timp ce Die Linke conduce cu 24,5-26%.

Merz spune că nu își dă demisia

În ciuda rezultatelor, Merz a anunțat că nu renunță la programul său de reforme.

„Reformele trebuie să vină”, a spus cancelarul. El a susținut că acestea reprezintă un mijloc de combatere a „otrăvii autoritare” care, în opinia sa, pătrunde tot mai mult în societatea germană.

„Ceea ce trebuie făcut acum necesită curaj, fermitate și răbdare”, a adăugat Merz.

Cancelarul a anunțat că nu își va da demisia și că va rămâne atât în fruntea guvernului, cât și la conducerea CDU.

„Voi da dovadă de toate acestea în calitate de președinte al CDU și, mai ales, în calitate de cancelar al țării noastre”, a declarat Merz.

Presiunile asupra cancelarului au crescut după alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, unde AfD a câștigat scrutinul. Rezultatul a alimentat speculațiile privind o posibilă demisie a lui Merz din fruntea guvernului și a CDU.