Lovitură pentru Merz în alegerile regionale din Germania: AfD se impune într-un nou land din est, iar Die Linke conduce la Berlin

UPDATE Exit-poll: AfD conduce în Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Die Linke, pe primul loc la Berlin

La Berlin, Die Linke este pe primul loc în primele estimări după închiderea urnelor, în timp ce în Mecklenburg-Pomerania Occidentală AfD conduce la mică distanță de SPD. Datele au fost publicate duminică seară de ARD și au la bază cercetarea Infratest dimap. În ambele landuri, rezultatele finale pot diferi de aceste prime estimări.

La Berlin, Die Linke este creditată cu 24,5% din voturi, cu peste 12 puncte procentuale mai mult decât la alegerile din 2023. CDU se află pe locul al doilea, cu 20%.

AfD obține 16%, iar Verzii 15%. SPD, care guvernează în prezent alături de CDU, ajunge la doar 12%. BSW este creditată cu 5%, exact pragul necesar pentru intrarea în parlamentul regional, iar FDP obține 2,5%.

Potrivit primei proiecții a mandatelor, Die Linke ar avea 42 de locuri, CDU 34, AfD 27, Verzii 26, SPD 21 și BSW nouă.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD este creditată cu 37% din voturi, iar SPD cu 35,5%.

Diferența dintre cele două partide este astfel de numai 1,5 puncte procentuale.

Die Linke este creditată cu 7,5%, în timp ce CDU și Verzii au câte 5,5%. BSW se află la 5%, iar FDP la doar 1,2%.

Rezultatele ar putea fi un adevărat dezastru politic pentru cancelarul Friedrich Merz. CDU pierde primul loc la Berlin și este creditată cu numai 5,5% în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde se află la limita intrării în parlamentul regional.

UPDATE Prezență ridicată la vot în Mecklenburg-Pomerania Occidentală

Prezența la vot în landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, din nord-estul Germaniei, este duminică semnificativ mai mare decât la alegerile precedente, potrivit autorității electorale locale.

Scrutinul este urmărit cu atenție, în condițiile în care rezultatul ar putea avea efecte și asupra politicii naționale.

Până la ora locală 14:00 votaseră 40,7% dintre cei aproximativ 1,3 milioane de alegători, față de 32,5% la aceeași oră la alegerile din 2021.

Secțiile de votare sunt deschise până la ora 18:00, iar creșterea prezenței arată un interes ridicat pentru scrutin.

CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, riscă un rezultat foarte slab în Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Lupta pentru primul loc este strânsă între social-democrați și formațiunea de extremă dreapta AfD, care încearcă să profite de victoria obținută în Saxonia-Anhalt în urmă cu două săptămâni.

CDU este sub presiune și la Berlin, unde ar putea pierde funcția de primar.

UPDATE Prezență mai mare la vot în Berlin față de alegerile din 2023

Prezența la vot la alegerile regionale din Berlin este mai mare decât la scrutinul precedent, potrivit datelor publicate duminică la prânz.

Alegerile din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală sunt urmărite atent, inclusiv pentru impactul pe care rezultatele l-ar putea avea asupra cancelarului Friedrich Merz.

Până la ora 12:00, votaseră 27,9% dintre alegătorii din Berlin, cu 4,5 puncte procentuale mai mult decât la alegerile din 2023, potrivit autorității electorale.

CDU, partidul lui Friedrich Merz, se află într-o cursă strânsă cu Die Linke și AfD pentru conducerea Berlinului.

UPDATE „Totul decurge foarte liniștit”

Președintele comisiei electorale din Berlin, Stephan Bröchler, a spus, la circa două ore de la deschiderea urnelor, că procesul electoral a început bine.

„Până acum, totul decurge foarte liniștit”, a declarat Bröchler, citat de Berliner Morgenpost.

Potrivit acestuia, la unele secții de votare au fost descoperite graffiti sau inscripții care conțineau îndemnuri împotriva partidului AfD. Acestea au fost îndepărtate. Președintele comisiei electorale regionale a menționat două astfel de cazuri.

UPDATE Urnele s-au deschis

Alegerile pentru parlamentele regionale au început. Urnele vor rămâne deschise până la ora 19:00 (ora României).

În Berlin, aproximativ 2,5 milioane de persoane sunt eligibile să voteze pentru parlamentul landului.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală sunt aproximativ 1.3 milioane de alegători înscriși pe listele electorale pentru scrutinul care va decide legislativul regional, notează Die Zeit.

UPDATE Urnele se deschid la ora 09:00, ora României

Secțiile de votare sunt deschise între orele 08:00 și 18:00, ora locală (09:00 -19:00 ora României).

Primele cifre relevante ale serii sunt așteptate în jurul orei 19:00, ora României. Acestea vor fi estimări, nu rezultatele oficiale definitive. Primele rezultate parțiale sunt așteptate după ora 20:00.

O mică parte votează, dar toată țara urmărește alegerile

Doar aproximativ 6% din populația Germaniei trăiește în cele două landuri care votează duminică. În mod normal, scrutinurile ar avea în principal o miză regională. De această dată însă, ele au devenit un test important pentru guvernul federal și pentru autoritatea lui Friedrich Merz în propriul partid. Alegerile pot fi decisive pentru viitorului său politic, într-un moment în care sprijinul pentru cancelar și pentru CDU a scăzut puternic.

Presiunea s-a amplificat după alegerile din Saxonia-Anhalt din 6 septembrie. AfD a obținut acolo aproape 44% din voturi, în timp ce CDU a coborât la aproximativ 17%, unul dintre cele mai severe rezultate din istoria recentă a partidului. Merz a recunoscut atunci că rezultatul a zguduit CDU „din temelii”, dar a exclus ideea unei retrageri, afirmând că renunțarea nu este o opțiune pentru el.

Mecklenburg-Pomerania Occidentală, cel mai mare pericol pentru CDU

Situația cea mai dificilă pentru partidul cancelarului este în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, land est-german cu aproximativ 1,6 milioane de locuitori.

Un sondaj INSA citat de Reuters plasează AfD pe primul loc, cu 37%, urmată foarte aproape de SPD, cu 35%. Die Linke este cotată cu 10%, Verzii cu 5%, iar CDU cu doar 7%. Pragul electoral pentru intrarea în parlamentul regional este de 5%, ceea ce înseamnă că partidul cancelarului se află la numai câteva puncte de un scenariu catastofal: ieșirea din legislativul unui land german.

AfD și-ar putea dubla susținerea față de alegerile regionale din 2021, când obținuse 16,7%.

În același timp, un rezultat bun al AfD nu înseamnă că partidul va ajunge la guvernare. Celelalte formațiuni importante continuă politica de izolare a AfD și refuză formarea unor coaliții cu partidul. Premierul regional Manuela Schwesig, din SPD ( partid de centru-stânga), beneficiază de o popularitate personală de peste 60%, potrivit Reuters, iar social-democrații ar putea încerca păstrarea guvernării împreună cu alte partide.

Nici Berlinul nu îi oferă liniște lui Merz

În capitală, tabloul politic este diferit, însă CDU riscă să piardă poziția dominantă obținută în scrutinul precedent.

Cel mai recent sondaj Forschungsgruppe Wahlen, publicat pe 11 septembrie, plasează Die Linke ( partid de stânga radicală) pe primul loc cu 23%, CDU la 21%, iar AfD în jurul a 17%. Sprijinul pentru AfD în Berlin este aproximativ dublu față de scrutinul precedent.

Alegerile din Berlin sunt dominate în special de criza locuințelor și creșterea chiriilor. Aproximativ 85% dintre gospodăriile capitalei locuiesc cu chirie, iar prețurile cerute pentru închiriere aproape s-au dublat din 2014. Autoritățile estimează că Berlinul va avea nevoie de încă 211.000 de locuințe până în 2040.

CDU și SPD guvernează împreună capitala din 2023, aceeași combinație politică existentă în prezent și la nivel federal, ceea ce face ca scrutinul să fie privit și ca un barometru al nemulțumirii față de guvernul de la Berlin.

Popularitatea lui Merz s-a prăbușit

Alegerile vin într-un moment dificil pentru cancelar. Rata sa de aprobare a coborât în unele sondaje până la 14% la nivel național și la valori de o singură cifră în unele landuri estice.

Un sondaj INSA publicat înaintea scrutinului arăta că 78% dintre respondenți nu îl mai consideră pe Merz persoana potrivită pentru funcția de cancelar, procent care include și o parte dintre simpatizanții propriului partid.

Nemulțumirea este legată de mai multe probleme: costul vieții, evoluția economiei germane, prețurile energiei și combustibililor și percepția că reformele promise de guvern nu au produs încă rezultatele așteptate.

În același timp, AfD continuă să crească și la nivel național. Sondajele plasează partidul între 27% și 29%, în timp ce CDU/CSU ( partidul soră din Bavaria) se află între 18% și 20%.

Presiune și din interiorul CDU

Presa germană discută deja despre viitorul cancelarului. În ultimele zile au reapărut scenarii privind o eventuală înlocuire a lui Merz. Printre numele vehiculate se află Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, și liderul CSU și premierul Bavariei, Markus Söder.

Conducerea CDU continuă oficial să îl susțină pe Merz, iar înlocuirea unui cancelar în Germania presupune mecanisme parlamentare și politice complexe.

Totuși, presa germană și europeană se așteptă ca în cazul unui eșec major duminică să existe o mișcare în partid care să încerce să îl convingă pe Merz să renunțe voluntar la poziția de cancelar și lider al partidului.

Partidele din Germania, explicate

CDU (Uniunea Creștin-Democrată) – partidul cancelarului Friedrich Merz, principala formațiune conservatoare de centru-dreapta din Germania. Programul său combină poziții conservatoare, liberale și creștin-sociale. CDU formează la nivel federal o alianță tradițională cu CSU din Bavaria.

SPD (Partidul Social-Democrat) – unul dintre cele mai vechi partide germane și principala formațiune de centru-stânga. Pune accent pe protecție socială, drepturile angajaților, solidaritate și redistribuire. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală este partidul premierului regional Manuela Schwesig.

Die Linke („Stânga”) – partid situat la stânga SPD, cu o platformă socialistă radicală și puternic critică față de capitalism. Are rădăcini inclusiv în PDS, formațiunea succesoare a partidului comunist care a condus fosta Germanie de Est.

AfD (Alternativa pentru Germania) – partid de dreapta radicală/extremă, puternic anti-imigrație și eurosceptic.