Zece lei au fost găsiți morți într-o rezervație naturală din Tanzania. Autoritățile suspectează că au fost otrăviți

Leii au fost descoperiți în zona Ndutu din cartierul Endulen, din regiunea Arusha, potrivit comunicatului publicat, sâmbătă, de Autoritatea Zonei de Conservare Ngorongoro, citat de Sky News.

„Concluziile preliminare sugerează că animalele ar fi murit în urma ingerării de otravă”, a precizat autoritatea, adăugând că a început o anchetă pentru a stabili cauza și a identifica persoanele responsabile.

Zona de conservare Ngorongoro, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și situată în nordul Tanzaniei, este una dintre principalele atracții turistice ale țării.

Aceasta găzduiește o mare varietate de animale sălbatice, printre care lei, elefanți, bivoli și rinoceri negri, specie aflată pe cale de dispariție.

Otrăvirea a reprezentat o amenințare recurentă pentru carnivorele mari din anumite zone ale Africii de Est, adesea din cauza conflictelor dintre prădători și proprietarii de animale de fermă.