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Zece lei au fost găsiți morți într-o rezervație naturală din Tanzania. Autoritățile suspectează că au fost otrăviți

Zece lei au fost găsiți morți, vineri, în rezervația naturală Ngorongoro din Tanzania, iar concluziile preliminare sugerează că ar fi putut fi otrăviți, a declarat autoritatea de administrare a zonei, sâmbătă.
Zece lei au fost găsiți morți într-o rezervație naturală din Tanzania. Autoritățile suspectează că au fost otrăviți
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
20 sept. 2026, 19:08, Știri externe
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Leii au fost descoperiți în zona Ndutu din cartierul Endulen, din regiunea Arusha, potrivit comunicatului publicat, sâmbătă, de Autoritatea Zonei de Conservare Ngorongoro, citat de Sky News.

„Concluziile preliminare sugerează că animalele ar fi murit în urma ingerării de otravă”, a precizat autoritatea, adăugând că a început o anchetă pentru a stabili cauza și a identifica persoanele responsabile.

Zona de conservare Ngorongoro, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și situată în nordul Tanzaniei, este una dintre principalele atracții turistice ale țării.

Aceasta găzduiește o mare varietate de animale sălbatice, printre care lei, elefanți, bivoli și rinoceri negri, specie aflată pe cale de dispariție.

Otrăvirea a reprezentat o amenințare recurentă pentru carnivorele mari din anumite zone ale Africii de Est, adesea din cauza conflictelor dintre prădători și proprietarii de animale de fermă.

La începutul lunii ianuarie, Lion Guardians, o organizație cu sediul în Kenya care militează pentru protecția leilor, a declarat că șase lei au murit otrăviți aproape de frontiera dintre Kenya și Tanzania.

În acel caz, prezența a 30 de vulturi morți a indicat, de asemenea, otrăvirea ca fiind cauza probabilă a decesului.

Luna trecută, poliția a arestat patru suspecți în cadrul unei anchete privind moartea a 18 elefanți de cealaltă parte a frontierei, în Kenya.

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