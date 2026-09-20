Macron se întâlnește cu premierul Canadei, după ce Donald Trump a criticat asocierea UE – Ottawa

Macron se află, încă de sâmbătă, în vizită în colectivitatea franceză de peste mări. Acolo urmează să se întâlnească, duminică, cu premierul Canadei, Mark Carney.

În declarațiile făcute jurnaliștilor din arhipelagul situat în imediata apropiere a provinciei canadiene Newfoundland și Labrador, Macron a declarat că scopul vizitei este de a ajuta teritoriul să „înceapă un nou capitol” și a respins cu tact sugestiile potrivit cărora călătoria ar fi avut scopul de a transmite un mesaj, informează Euronews.

„Nu ar trebui să fim atât de obsedați de transmiterea de mesaje”, a spus el, adăugând că Franța are „prieteni apropiați” în regiune, printre care și Canada.

Cu privire la întâlnirea planificată cu Carney, Macron a declarat că o consideră „un gest foarte puternic de prietenie” și a subliniat relația tot mai strânsă a liderului canadian cu Bruxelles-ul. De asemenea, el a menționat rezervele substanțiale ale Canadei de materii prime esențiale și de elemente de pământuri rare, precum și producția sa de gaz natural lichefiat (GNL). El a precizat că Franța și UE vor căuta contracte și acorduri pentru a asigura aprovizionarea cu minerale strategice și GNL pentru Europa. Președintele SUA a criticat asociaerea dintre UE și Canada

Declarațiile de prietenie, dar și anunțurile date de Macron vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a criticat întărirea relației dintre Canada și UE, despre care Ursula von der Leyen a anunțat că va deveni o țară asociată UE. Atunci, președintele Donald Trump, care susține că comerciale dintre SUA și Canada nu sunt fructuoase, a clasificat ideea asocierii drept una „ridicolă”, acuzând că Ottawa este „un partener comercial groaznic”. Președintele Trump a acuzat că asocierea dintre UE și Canada este „un act ostil”, amenințând că va impune „taxe vamale foarte severe sau va înceta comerțul cu Europa în privința multor produse”. Prânz de lucru și declarații comune cu Macron În ceea-l privește pe premierul Canadian, acesta va poposi în teritoriile franceze de peste mări, acolo unde va participa la un prânz de lucru cu Macron, înainte ca ambii oficiali să ia parte la o ceremonie de depunere de coroane de flori. Mai târziu, vor da o declarație comună, după care Carney se va întoarce spre Ottawa. Vizita președintelui francez în teritoriile de peste mări se va încheia luni.