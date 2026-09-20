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Fostul fotbalist din Premier League, călcat de un compresor de teren. Ce spune despre moment?

Fostul jucător din Premier League, Andros Townsend, a transmis cu umor un mesaj despre incidentul în care a fost călcat de un compresor de teren.
Fostul fotbalist din Premier League, călcat de un compresor de teren. Ce spune despre moment?
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
20 sept. 2026, 16:14, Sport
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Fostul extremă de la Tottenham și Crystal Palace se încălzea la pauză alături de colegii săi de la PT Prachuap, în timpul meciului disputat în deplasare la Pattani. Însă, în timp ce făcea acest lucru, un membru al personalului pare să fi pierdut controlul asupra cilindrului de compactare a terenului, care l-a călcat pe jucătorul în vârstă de 35 de ani, potrivit Sky News. 

În imaginile care surprind coliziunea, se poate observa cum piciorul stâng al lui Townsend rămâne prins sub vehicul, care apoi se răstoarnă pe o parte, aruncându-l pe șofer de pe scaun.

Într-un mesaj amuzant publicat pe Instagram, Townsend a făcut referire la o postare recentă în care a comparat o deplasare în Thailanda, sub un soare dogoritor, cu vizitele la stadionul bet365 din Stoke, bătut de vânt.

„Se pare că deplasarea la Stoke nu a fost chiar atât de rea, până la urmă. Glisați pentru a vedea de ce”, a scris el, înainte de a distribui un clip cu incidentul.

Townsend a redistribuit, de asemenea, o postare în care era numit „Regele memelor din istoria Ligii Thailandeze”, adăugând cuvintele „crede-mă” și patru emoticoane care râd.

Atacantul a reușit totuși să joace în acel meci, intrând pe teren din postura de rezervă în timpul victoriei echipei sale cu 3-0.

Townsend a părăsit Liga Engleză de Fotbal în 2024 și a semnat inițial cu echipa turcă Antalyaspor.

În august anul trecut, s-a mutat în Thailanda și s-a alăturat echipei Kanchanaburi Power, înainte de a semna cu actualul său club, PT Prachuap, în vara acestui an, care joacă în Liga 1 din Thailanda.

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