Fostul fotbalist din Premier League, călcat de un compresor de teren. Ce spune despre moment?

Fostul extremă de la Tottenham și Crystal Palace se încălzea la pauză alături de colegii săi de la PT Prachuap, în timpul meciului disputat în deplasare la Pattani. Însă, în timp ce făcea acest lucru, un membru al personalului pare să fi pierdut controlul asupra cilindrului de compactare a terenului, care l-a călcat pe jucătorul în vârstă de 35 de ani, potrivit Sky News.

În imaginile care surprind coliziunea, se poate observa cum piciorul stâng al lui Townsend rămâne prins sub vehicul, care apoi se răstoarnă pe o parte, aruncându-l pe șofer de pe scaun.

🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani. He didn’t get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026

Într-un mesaj amuzant publicat pe Instagram, Townsend a făcut referire la o postare recentă în care a comparat o deplasare în Thailanda, sub un soare dogoritor, cu vizitele la stadionul bet365 din Stoke, bătut de vânt.