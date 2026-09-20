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Italia înăsprește regulile în școli. Meloni vrea să limiteze numărul elevilor străini din fiecare clasă și să interzică burqa și niqabul

Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său.
Italia înăsprește regulile în școli. Meloni vrea să limiteze numărul elevilor străini din fiecare clasă și să interzică burqa și niqabul
Iulian Moşneagu
20 sept. 2026, 15:51, Știri externe
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Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei, potrivit Reuters.

Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma.

Integrarea migranților, în special a celor veniți din țări cu populație majoritar musulmană, rămâne un subiect controversat în Italia. Simbolurile religioase, integrarea culturală, regulile privind cetățenia și politica de imigrație provoacă frecvent dezbateri în societatea italiană.

„În curând va fi prezentată în ședința Consiliului de Miniștri o măsură care va stabili prin lege un număr maxim de elevi străini într-o clasă. De asemenea, părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți serioase de integrare în sistemul școlar vor fi obligați să învețe limba italiană, iar burqa și niqabul vor fi interzise în școli”, a declarat Meloni la reuniunea anuală a organizației de tineret a partidului său, Frații Italiei.

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înțelege italiana, probabil că acesta va putea să învețe limba și să se integreze rapid, cu ajutorul colegilor și al profesorilor. Însă, dacă numărul copiilor care nu înțeleg limba devine mare sau chiar majoritar, nu mai vorbim despre integrare, ci despre neglijență”, a adăugat ea.

Meloni nu a precizat care va fi numărul maxim de elevi străini permis într-o clasă.

Elevii care nu au cetățenie italiană reprezintă 11,6% din totalul celor înscriși în școlile din Italia, adică aproape 12 din 100 de elevi, potrivit Fondazione ISMU, o instituție de cercetare.

„La școală trebuie să mergi cu fața descoperită, iar în Italia nimeni, în numele unei tradiții reale sau presupuse, nu poate decide că o tânără trebuie să se ascundă”, a spus Meloni.

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