Ed Sheeran rupe tăcerea după scandalul Macklemore și condamnă războiul din Fâșia Gaza

Vorbind pentru prima dată despre acest subiect, cântărețul britanic a criticat acțiunile Israelului în Gaza, pe care le-a numit „nejustificabile”, relatează Reuters.

„A trebuit să iau decizii dificile și fac greșeli. Îmi pare foarte, foarte rău”, le-a spus Ed Sheeran spectatorilor din Philadelphia, unde a susținut primul concert după eliminarea lui Macklemore din turneu.

La începutul concertului de pe Lincoln Financial Field, Sheeran a numit „îngrozitor” atacul Hamas din octombrie 2023, în care au fost uciși 1.200 de israelieni.

El a descris însă războiul declanșat ulterior de Israel, soldat cu mii de morți în Gaza și cu strămutarea aproape întregii populații, drept „catastrofal, nejustificabil și disproporționat”.

Sheeran a criticat și „nedreptatea sistemică” din Cisiordania, unde guvernul israelian a permis extinderea masivă a coloniilor evreiești.

Declarațiile de sâmbătă reprezintă o schimbare de ton față de poziția exprimată de Sheeran la începutul săptămânii. Atunci, artistul scria pe Instagram că oamenii care vin la concertele sale „nu se așteaptă la un forum politic”.

Macklemore, eliminat din turneu după mesajul „Free Palestine”

Controversa a izbucnit după ce Macklemore a scris pe Instagram că Robert Kraft, proprietarul echipei New England Patriots, i-ar fi transmis lui Sheeran că rapperul nu va putea cânta pe Gillette Stadium din Foxborough, Massachusetts. Sheeran are programate acolo concerte pe 25 și 26 septembrie.

Potrivit lui Macklemore, Kraft și alți proprietari de stadioane l-ar fi avertizat pe Sheeran că nu va mai putea susține concerte în arenele lor dacă rapperul rămâne în turneu. Disputa a apărut după ce Macklemore a spus „Free Palestine” („Palestina liberă”) în timpul unui concert din 4 septembrie, pe MetLife Stadium din New Jersey.

Ulterior, ceilalți artiști care urmau să cânte în deschiderea concertelor lui Sheeran s-au retras din turneu în semn de solidaritate cu Macklemore.

Deși a acceptat cererea proprietarilor de stadioane de a-l scoate pe Macklemore din turneu, Sheeran a spus sâmbătă că este „profund îngrijorat” de faptul că organizatorii și proprietarii arenelor verifică mesajele transmise de artiști.

„Acest lucru se întâmplă în foarte multe locuri în care cânt în întreaga lume, dar nu ar trebui să se întâmple niciodată în lumea liberă”, a spus Sheeran.