Prima pagină » Știrile zilei » Proprietarul stadionului care l-a înlăturat pe Macklemore din turneul lui Ed Sheeran, obligat de artistul britanic să doneze 2 milioane de dolari

Proprietarul stadionului care l-a înlăturat pe Macklemore din turneul lui Ed Sheeran, obligat de artistul britanic să doneze 2 milioane de dolari

Robert Kraft, proprietarul stadionului care l-a înlăturat pe Macklemore din deschiderea turneului lui Ed Sheeran, spune că artistul britanic i-a cerut să doneze 2 milioane de dolari pentru „a ajuta regiunea” în urma reacțiilor negative apărute.
Proprietarul stadionului care l-a înlăturat pe Macklemore din turneul lui Ed Sheeran, obligat de artistul britanic să doneze 2 milioane de dolari
Ioana Târziu
17 sept. 2026, 07:45, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cererea a venit după ce Macklemore a declarat că va dona 1 milion de dolari unor organizații palestiniene, provocându-l pe Robert Kraft să egaleze suma.

Potrivit BBC, proprietarul stadionului a anunțat angajamentul solicitat în a doua sa declarație din această săptămână pe marginea controversei. Însă, nu a specificat exact unde vor merge fondurile.

Kraft îl acuză pe Macklemore de discurs instigator la ură

Luni, el a confirmat că l-a scos pe Macklemore din deschiderea viitorului concert al lui Sheeran de pe stadionul Gillette, în apropiere de Boston. Kraft l-a acuzat pe rapper de discurs instigator la ură.

În urma reacțiilor negative care au urmat, Sheeran a declarat că decizia de a-l scoate pe Macklemore din turneul său a fost luată de promotori. De asemenea, a spus că nu va fi implicat într-o dezbatere publică despre Gaza.

Ed Sheeran i-ar fi cerut să doneze bani

„Înainte ca Macklemore să mă provoace să-i egalez donația, Ed m-a sunat și mi-a cerut să aloc 2 milioane de dolari pentru a egala donația sa, pentru a ajuta regiunea în lupta împotriva acestei crize umanitare”, a declarat Robert Kraft.

În declarația emisă de stadion în numele lui Kraft, acesta a spus că ar dori ca cei care vorbesc în sprijinul poporului palestinian să știe că el „susține de mult timp eforturile care creează oportunități pentru palestinieni”, potrivit sursei.

„Mi-am dedicat o mare parte din viață construirii de punți între toți oamenii”, a spus Kraft. „Cred cu tărie că toate viețile merită protejate”.

Context

Macklemore a făcut apel pentru o „Palestina liberă” și a arătat imagini cu devastarea din Gaza în timpul a două concerte ale lui Sheeran în New Jersey, la începutul acestei luni.

El a fost eliminat luni din trupa lui Sheeran, cu doar câteva zile înainte de reluarea turneului care urma să aibă loc sâmbătă în Philadelphia, Pennsylvania.

Artistul britanic a declarat marți că nu este responsabil pentru eliminarea lui Macklemore din turneu.

Kraft a confirmat luni că a luat decizia de a-l interzice pe Macklemore să intre pe stadion, deoarece spațiul său nu „ar oferi o platformă pentru discursuri de ură”.

Proprietarul stadionului l-a acuzat pe rapper de „un istoric mai amplu de retorică antisemită”, lucru pe care Macklemore îl neagă.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
Motivul bizar pentru care US Open a acordat cea mai mare amendă la această ediție: 20.000 de dolari
GSP.ro
Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”
Gandul
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Cancan
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Luna Plină din 26 septembrie aduce schimbări pentru patru zodii. Secrete ies la iveală și se iau decizii importante
CSID
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia