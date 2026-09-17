Proprietarul stadionului care l-a înlăturat pe Macklemore din turneul lui Ed Sheeran, obligat de artistul britanic să doneze 2 milioane de dolari

Cererea a venit după ce Macklemore a declarat că va dona 1 milion de dolari unor organizații palestiniene, provocându-l pe Robert Kraft să egaleze suma.

Potrivit BBC, proprietarul stadionului a anunțat angajamentul solicitat în a doua sa declarație din această săptămână pe marginea controversei. Însă, nu a specificat exact unde vor merge fondurile.

Kraft îl acuză pe Macklemore de discurs instigator la ură

Luni, el a confirmat că l-a scos pe Macklemore din deschiderea viitorului concert al lui Sheeran de pe stadionul Gillette, în apropiere de Boston. Kraft l-a acuzat pe rapper de discurs instigator la ură.

În urma reacțiilor negative care au urmat, Sheeran a declarat că decizia de a-l scoate pe Macklemore din turneul său a fost luată de promotori. De asemenea, a spus că nu va fi implicat într-o dezbatere publică despre Gaza.

Ed Sheeran i-ar fi cerut să doneze bani

„Înainte ca Macklemore să mă provoace să-i egalez donația, Ed m-a sunat și mi-a cerut să aloc 2 milioane de dolari pentru a egala donația sa, pentru a ajuta regiunea în lupta împotriva acestei crize umanitare”, a declarat Robert Kraft.

În declarația emisă de stadion în numele lui Kraft, acesta a spus că ar dori ca cei care vorbesc în sprijinul poporului palestinian să știe că el „susține de mult timp eforturile care creează oportunități pentru palestinieni”, potrivit sursei.

„Mi-am dedicat o mare parte din viață construirii de punți între toți oamenii”, a spus Kraft. „Cred cu tărie că toate viețile merită protejate”.

Context

Macklemore a făcut apel pentru o „Palestina liberă” și a arătat imagini cu devastarea din Gaza în timpul a două concerte ale lui Sheeran în New Jersey, la începutul acestei luni.

El a fost eliminat luni din trupa lui Sheeran, cu doar câteva zile înainte de reluarea turneului care urma să aibă loc sâmbătă în Philadelphia, Pennsylvania.

Artistul britanic a declarat marți că nu este responsabil pentru eliminarea lui Macklemore din turneu.

Kraft a confirmat luni că a luat decizia de a-l interzice pe Macklemore să intre pe stadion, deoarece spațiul său nu „ar oferi o platformă pentru discursuri de ură”.

Proprietarul stadionului l-a acuzat pe rapper de „un istoric mai amplu de retorică antisemită”, lucru pe care Macklemore îl neagă.