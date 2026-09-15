Scandal în turneul lui Ed Sheeran. Macklemore, eliminat după declarațiile sale despre Palestina

Decizia vine în urma unei controverse care s-a amplificat după două concerte susținute la începutul lunii septembrie, relatează The New York Times.

Macklemore a spus „Free Palestine” pe scenă

Macklemore a cântat în deschiderea concertelor lui Ed Sheeran din 4 și 5 septembrie, organizate pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

În timpul celui de-al doilea spectacol, rapperul le-a spus spectatorilor că dorește să transmită pe stadioanele din Statele Unite două cuvinte importante pentru el: „Free Palestine”.

Artistul a interpretat apoi „Hind’s Hall”, piesă de protest lansată în 2024 și inspirată de războiul din Gaza. Macklemore a folosit în cântec termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în enclava palestiniană, iar pe ecranele stadionului au fost prezentate imagini din Gaza și de la protestele studențești din SUA.

Declarațiile au atras critici din partea unor organizații, între care Anti-Defamation League și StopAntisemitism. Israeli-American Council a lansat, la rândul său, o petiție prin care le cerea lui Ed Sheeran și administratorilor stadioanelor să renunțe la participarea lui Macklemore.

Rapperul susține că Ed Sheeran ar fi primit un ultimatum

Macklemore și compania care promovează turneul au confirmat luni că rapperul a fost eliminat din program.

Artistul susține că un rol important în această decizie l-a avut Robert Kraft, proprietarul New England Patriots, a cărui companie deține Gillette Stadium, arena din apropiere de Boston unde urmează să ajungă turneul lui Sheeran.

Potrivit versiunii prezentate de Macklemore, Ed Sheeran i-ar fi comunicat că Robert Kraft nu îi va permite să cânte pe stadion. Rapperul afirmă, de asemenea, că mai mulți proprietari de arene ar fi transmis un ultimatum: dacă el rămâne în turneu, Sheeran nu va putea folosi respectivele stadioane.

Kraft a confirmat că a decis ca Macklemore să nu cânte la Gillette Stadium, invocând atât prestația recentă a rapperului, cât și ceea ce el a descris drept un istoric de retorică și imagini antisemite ofensatoare pentru comunitatea evreiască.

Kraft nu a confirmat însă afirmația potrivit căreia ar fi convins și alți proprietari de stadioane să adopte aceeași poziție.

Macklemore spune că mesajul său este unul de pace

Rapperul a încercat să facă o distincție între criticile sale la adresa politicilor Israelului și atitudinea față de comunitatea evreiască.

În timpul concertului de la MetLife Stadium, Macklemore s-a adresat direct spectatorilor evrei, susținând că poziția sa împotriva acțiunilor Israelului nu reprezintă o critică la adresa acestora. El a afirmat că mesajul pe care dorește să-l transmită este unul de pace și de tratament egal și demn pentru toate persoanele.

Controversa se înscrie într-o serie mai largă de dispute provocate în industria muzicală de războiul din Gaza. Și alți artiști care au făcut declarații puternice despre conflict s-au confruntat cu anulări de concerte, investigații sau presiuni publice.

Turneul nord-american al lui Ed Sheeran continuă, următorul concert fiind programat la Philadelphia, iar ultima reprezentație a acestei etape urmând să aibă loc pe 7 noiembrie, la Tampa, Florida.