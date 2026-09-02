Prima pagină » Știrile zilei » Ariana Grande, mesaj emoționant la final de turneu: „Voi prețui mereu această experiență”. Artista își încheie și aparițiile în public

Ariana Grande, mesaj emoționant la final de turneu: „Voi prețui mereu această experiență”. Artista își încheie și aparițiile în public

Cântăreața Ariana Grande și-a încheiat turneul „Eternal Sunshine” cu un ultim concert la Londra. Artista le-a mulțumit fanilor pentru susținere și a transmis că va „prețui mereu această experiență”. Aceasta își încheie și aparițiile în public.
Ariana Grande, mesaj emoționant la final de turneu: „Voi prețui mereu această experiență”. Artista își încheie și aparițiile în public
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 15:50, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ariana Grande și-a anunțat retragerea din viața publică luna trecută.

Marți seara, ea și-a încheiat turneul „Eternal Sunshine” cu un ultim concert susținut la Londra.

Ariana Grande, seară emoționantă la Londra

Potrivit BBC, Grande a fost ocazional în lacrimi pe parcursul concertului. Aceasta a fost emoționată în special în timpul piesei „One Last Time”. Melodia a căpătat o semnificație suplimentară ca imn pentru supraviețuitorii atacului terorist de la Manchester din 2017.

Adresându-se publicului spre finalul spectacolului, cântăreața le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Aceasta a fost una dintre cele mai frumoase experiențe extraordinare din viața mea. Am vrut doar să-mi exprim recunoștința fără să plâng complet”, a spus ea.

„Am cei mai buni fani din întreaga lume”

„Voi prețui mereu această experiență. Am cei mai buni fani din întreaga lume și îi voi avea întotdeauna. Vă mulțumesc pentru tot efortul depus și pentru că continuați să faceți acest lucru atât de special. Mi-a plăcut fiecare minut petrecut alături de voi toți și am vrut doar să vă exprim cât de recunoscătoare sunt”, a adăugat Grande.

Artista și-a anunțat pauza luna trecută, la scurt timp după lansarea videoclipului pentru cel mai recent single al său, „Petal”. Acest anunț i-a determinat pe unii fani să-și exprime îngrijorarea cu privire la greutatea ei.

Două zile mai târziu, publicistul lui Grande a anunțat „retragerea ei din spațiul public”, din cauza „controlului public nesfârșit și continuu”, potrivit aceleiași surse.

Retragerea din aparițiile publice, planificată din timp

Însăși Grande a intervenit pentru a-i liniști pe fani în noaptea următoare. Aceasta a transmis decizia ei a venit „dând dovadă de atenție și putere de decizie” și că fusese planificată „cu mult timp în urmă”.

„Trebuie stabilite limite, ființele umane au nevoie uneori de o pauză”, și-a motivat cântăreața decizia.

Pauza de la aparițiile din spațiul public includ și retragerea lui Grande dintr-o producție a piesei „Sunday in the Park with George” de Stephen Sondheim. Aceasta va avea loc vara viitoare la Barbican, Londra.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
Corina Drăgotescu, verdict NEMILOS pentru Nicușor Dan! Președintele iese ȘIFONAT...
Gandul
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Libertatea
Drama prin care trecea Anca Pandrea! Actrița nu a dezvăluit nimănui cât era de bolnavă: „Este foarte greu”
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia