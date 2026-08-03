Ariana Grande se retrage din viața publică

În vârstă de 33 de ani, Ariana Grande urma să împartă ecranul cu Jonathan Bailey, colegul ei de platou din filmele de succes „Wicked”, într-o comedie muzicală regizată de Stephen Sondheim, intitulată „Sunday in the Park with George”, programată pentru vara anului 2027 la Teatrul Barbican din Londra, potrivit Le Figaro.

Însă, deși starea de sănătate a cântăreței este din nou subiectul multor comentarii publice, în special pe rețelele de socializare, reprezentantul ei a indicat că artista dorește să ia „o pauză binemeritată de la muncă și aparițiile publice” la sfârșitul turneului său „Eternal Sunshine”, care urmează să se încheie la Londra pe 1 septembrie.

„Putem confirma că a decis să se retragă din «Sunday in the Park with George»”, au declarat producătorii într-un comunicat pentru X, fără a oferi un motiv. „ Știm că această decizie nu a fost cu siguranță ușoară pentru ea și a luat-o cu înțelegerea și sprijinul nostru deplin”, a continuat comunicatul, adăugând că serialul va continua conform planului și că distribuția va fi anunțată „ la momentul potrivit ”.

Reprezentantul cântăreței a declarat pentru revista People că artista a vrut să se „retragă ” din viața publică, deoarece numeroasele sale apariții „au dus la comentarii constante și persistente din partea publicului”. Fanii și-au exprimat îngrijorarea tot mai mare cu privire la sănătatea ei, mai ales după lansarea, vineri, a videoclipului muzical pentru piesa „Petal”, în care părea să fi slăbit.