Vedeta pop Ariana Grande dă în judecată doi hackeri, după ce i-au publicat piese și videoclipuri nelansate, potrivit BBC.

În documente depuse la Los Angeles și relatate de publicațiile americane, cântăreața a susținut că hackerii au vizat fotografi și producători, pentru a accesa materiale vândute „pe dark web” pentru „sume semnificative de bani”.

Sute de scurgeri de melodii nelansate de la debutul artistei

„Numai în 2023, 45 de melodii nelansate aparținând doamnei Grande au fost sparte, furate și scurse de informații”, se arată în documente. „De la debutul ei muzical în 2011, au avut loc sute de scurgeri similare”.

Avocații ei au declarat că artista a inițiat acțiuni legale pentru a descoperi identitatea hackerilor, potrivit sursei.

Grande și-a exprimat anterior dorința de a-i trage la răspundere pe hackeri pentru scurgerile de muzică nelansată.

Cazul ei în justiție a evidențiat un presupus model de comportament ilegal. Conturile colegilor lui Grande au fost vizate sistematic pe parcursul mai multor ani.

În 2025, se susține că inculpații au spart dispozitivul mobil al unui producător care colaborase cu Grande. Ei au accesat demo-uri și filmări nelansate din sesiunile de înregistrare.

De asemenea, hackerii au creat un cont de e-mail unde pretindeau că sunt fotografi. Astfel, au convins un tehnician digital să le trimită fotografii nelansate care îi aparțineau lui Grande.

Ariana Grande îi acuză că au încălcat „relația sacră” dintre ea și fani

Cântăreața i-a acuzat pe hackeri că au încălcat „relația sacră care există între ea și fanii ei”. Aceasta îi dă în judecată pentru încălcarea vieții private și încălcarea legilor din California privind hackingul informatic și conversie.

Avocații ei au declarat că „încălcarea rău intenționată a vieții private a doamnei Grande și perturbarea carierei sale i-au cauzat prejudicii substanțiale și ireparabile”, mai arată sursa citată.