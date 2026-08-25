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Concertul lui Kanye West din Sankt Petersburg „nu poate avea loc”

Stadionul din Sankt Petersburg, unde trebuia să cânte artistul, a anunțat că rapperul Kanye West nu va mai concerta la fața locului. Peste 100.000 de bilete au fost vândute pentru concertele sale din 10 și 11 octombrie.
Concertul lui Kanye West din Sankt Petersburg „nu poate avea loc”
Foto: Hepta
Ioana Târziu
25 aug. 2026, 12:10, Știrile zilei
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În decurs de o săptămână, Gazprom Arena, stadionul din Rusia unde trebuia să concerteze Kanye West, și-a schimbat complet tonul.

Concertele „nu pot avea loc”

Potrivit AFP, pe 17 august, stadionul a sărbătorit sosirea lui West. O săptămână mai târziu, aceeași arenă sportivă și muzicală a anunțat într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare că evenimentele rapperului „nu pot avea loc.

Concertele sale erau programate pe 10 și 11 octombrie, în Sankt Petersburg.

„Gazprom Arena nu a semnat niciun contract de închiriere a stadionului pentru acest eveniment. Nu există un astfel de contract. Prin urmare, concertul nu poate avea loc la noi”, se arată în postarea publicată de reprezentanții stadionului.

De asemenea, a transmis că „nu a fost și nu este niciodată organizatorul acestui eveniment”.

Organizatorul evenimentului a declarat totuși că „deocamdată, concertul lui YE nu este anulat! Încercăm să contactăm stadionul pentru a afla motivul acestei postări și a rezolva problema”.

Prezența lui Kanye West a stârnit controverse

Apariția lui West a înfuriat unii conservatori ruși din cauza abaterilor sale din trecut, potrivit sursei citate.

Alți politicieni ruși au salutat vizita anunțată a lui Kanye West, unul dintre ei mulțumindu-i că nu a cedat „isteriei anti-ruse”.

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri între rapper și Vladimir Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a evitat întrebarea joia trecută.

Potrivit organizatorilor, peste 100.000 de bilete fuseseră vândute pentru cele două spectacole.

Nu e prima dată când artistul nu poate concerta

Mai multe concerte ale rapperului au fost anulate anterior.

În aprilie, Marea Britanie i-a blocat accesul lui West în țară, înainte de concertul programat la festivalul Wireless.

În luna mai, concertul artistului a fost anulat și în Italia. Autoritățile au invocat probleme „de ordine publică și siguranță”.

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