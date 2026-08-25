Concertul lui Kanye West din Sankt Petersburg „nu poate avea loc”

În decurs de o săptămână, Gazprom Arena, stadionul din Rusia unde trebuia să concerteze Kanye West, și-a schimbat complet tonul.

Concertele „nu pot avea loc”

Potrivit AFP, pe 17 august, stadionul a sărbătorit sosirea lui West. O săptămână mai târziu, aceeași arenă sportivă și muzicală a anunțat într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare că evenimentele rapperului „nu pot avea loc”.

Concertele sale erau programate pe 10 și 11 octombrie, în Sankt Petersburg.

„Gazprom Arena nu a semnat niciun contract de închiriere a stadionului pentru acest eveniment. Nu există un astfel de contract. Prin urmare, concertul nu poate avea loc la noi”, se arată în postarea publicată de reprezentanții stadionului.

De asemenea, a transmis că „nu a fost și nu este niciodată organizatorul acestui eveniment”.

Organizatorul evenimentului a declarat totuși că „deocamdată, concertul lui YE nu este anulat! Încercăm să contactăm stadionul pentru a afla motivul acestei postări și a rezolva problema”.

Prezența lui Kanye West a stârnit controverse

Apariția lui West a înfuriat unii conservatori ruși din cauza abaterilor sale din trecut, potrivit sursei citate.

Alți politicieni ruși au salutat vizita anunțată a lui Kanye West, unul dintre ei mulțumindu-i că nu a cedat „isteriei anti-ruse”.

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri între rapper și Vladimir Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a evitat întrebarea joia trecută.

Potrivit organizatorilor, peste 100.000 de bilete fuseseră vândute pentru cele două spectacole.

Nu e prima dată când artistul nu poate concerta

Mai multe concerte ale rapperului au fost anulate anterior.

În aprilie, Marea Britanie i-a blocat accesul lui West în țară, înainte de concertul programat la festivalul Wireless.

În luna mai, concertul artistului a fost anulat și în Italia. Autoritățile au invocat probleme „de ordine publică și siguranță”.