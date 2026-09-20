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Claudiu Manda, despre o guvernare PSD-AUR: „Nu s-a pus problema”. Ce reproșează partidului lui Simion

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că nu s-a pus problema unei guvernări PSD-AUR și că partidul condus de George Simion trebuie să își clarifice poziționarea „între Est și Vest”.
Claudiu Manda, despre o guvernare PSD-AUR: „Nu s-a pus problema”. Ce reproșează partidului lui Simion
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
20 sept. 2026, 23:20, Politic
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Întrebat duminică seara, la Antena 3 CNN, de ce PSD exclude o eventuală guvernare cu AUR, Manda a spus că o astfel de variantă nu a fost luată în calcul.

„Eu, în primul rând, vă spun că nu s-a pus problema să avem o guvernare PSD plus AUR (…) Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că AUR ar trebui să-și clarifice situația, dacă vreți, între Est și Vest”, a declarat Claudiu Manda.

Manda a făcut referire la votul din Parlament privind solicitarea Statelor Unite de a desfășura forțe și echipamente în România pentru operațiuni legate de conflictul cu Iran, dar și la pozițiile AUR față de sprijinul acordat Ucrainei.

„Au fost vreo două voturi în Parlament privind, nu știu, solicitarea Statelor Unite pentru bazele din România și au fost niște voturi în care n-am reușit să înțelegem din partea lor dacă se duc spre narativul ăsta: împotriva războiului cu Ucraina, că toate țările sărăcesc pentru că apărăm Ucraina. Sunt lucruri pe care eu, personal, nu am reușit să le înțeleg ca poziționare”, a spus Manda.

Secretarul general al PSD a recunoscut, în același timp, că o parte dintre alegătorii social-democraților au migrat către AUR.

„Eu trebuie să recunosc că o parte din electoratul PSD a migrat către AUR și că suntem într-o zonă aceasta de vase comunicante în care, în funcție de măsurile pe care le luăm, se duc într-o parte sau într-alta”, a afirmat el.

Manda a vorbit apoi despre o presupusă „înțelegere pe sub masă” între George Simion și Ilie Bolojan.

„De asta și spunem astăzi că Guvernul Veștea a picat și că domnul Bolojan a rămas acolo pentru că domnul Simion a avut o înțelegere pe sub masă cu domnul Bolojan”, a declarat Claudiu Manda.

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