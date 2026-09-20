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Fostul consilier al lui Nicușor Dan acuză un „blat” între președinte și Grindeanu: Mureșan ar fi doar o etapă din plan

Fostul premier Ludovic Orban, care a fost consilier prezidențial pentru politică internă al lui Nicușor Dan, susține că șeful statului nu și-ar dori, în realitate, învestirea unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Orban acuză existența unei înțelegeri politice între Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, prin care actuala nominalizare ar pregăti terenul pentru desemnarea ulterioară a unui alt premier.
Fostul consilier al lui Nicușor Dan acuză un „blat” între președinte și Grindeanu: Mureșan ar fi doar o etapă din plan
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
21 sept. 2026, 01:03, Politic
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Declarațiile au fost făcute duminică seară, la Digi24, cu doar câteva ore înainte ca liderii PSD să se reunească pentru a decide poziția partidului față de guvernul pe care încearcă să îl formeze Siegfried Mureșan.

„Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie învestit guvernul Siegfried Mureșan. Răspunsul meu este că mai degrabă «Nu!»”, a afirmat Ludovic Orban, care susține că președintele ar avea „alt plan” discutat cu Sorin Grindeanu.

Potrivit scenariului prezentat de fostul premier, Nicușor Dan l-ar fi desemnat pe Siegfried Mureșan știind că PNL, USR și UDMR nu dispun în acest moment de voturile necesare pentru învestirea Guvernului. Un eventual eșec ar permite apoi, susține Orban, o nouă nominalizare care în prezent ar fi dificil de acceptat de partidele de centru-dreapta.

Orban afirmă că scopul ar fi instalarea, într-o etapă ulterioară, a unui guvern asupra căruia PSD să aibă o influență mai mare.

Orban: Eșecul ar urma să fie pus pe seama PNL și USR

Fostul lider al PNL susține că, în acest scenariu, responsabilitatea pentru respingerea Guvernului Mureșan ar urma să fie transferată în special către Ilie Bolojan și PNL, dar și către USR.

Ulterior, spune Orban, o nouă propunere de premier, pe care el susține că Nicușor Dan și Sorin Grindeanu ar fi stabilit-o deja, ar deveni mai ușor de justificat politic.

Fostul consilier prezidențial își bazează suspiciunile și pe faptul că Siegfried Mureșan fusese propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR încă din 26 iunie.

„Dacă l-ar fi vrut pe Siegfried Mureșan îl desemna din 26 iunie”, susține Orban.

Orban atacă modul în care Nicușor Dan a făcut desemnarea

Ludovic Orban a criticat și apariția publică a președintelui în momentul anunțării lui Siegfried Mureșan, pe care a descris-o drept lipsită de convingere.

În opinia sa, șansele actualului premier desemnat depind în primul rând de negocierile pe care acesta reușește să le poarte în Parlament.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de Nicușor Dan după o perioadă prelungită de blocaj politic și are la dispoziție termenul constituțional pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista cabinetului. Mureșan încearcă să formeze executivul pornind de la sprijinul PNL, USR și UDMR, care însă nu îi asigură singure majoritatea necesară.

PSD decide luni dacă susține Guvernul Mureșan

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 21 septembrie, de la ora 11:00, pentru a stabili poziția partidului față de nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu s-a declarat anterior „surprins și dezamăgit” de alegerea făcută de Nicușor Dan.

PSD este esențial în calculele parlamentare, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu dețin împreună suficiente voturi pentru învestirea cabinetului.

Orban cere ca Nicușor Dan să pună pe masă scenariul anticipatelor

Fostul premier mai susține că, dacă Nicușor Dan dorește cu adevărat instalarea Guvernului Mureșan, ar trebui să transmită partidelor că este pregătit să meargă spre alegeri anticipate în cazul în care criza politică va continua și vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție.

 

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