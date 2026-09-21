Trump a oprit în ultimul moment un atac asupra unor ținte dintr-o țară din Orientul Mijlociu

Președintele Donald Trump a decis să nu lanseze lovituri aeriene asupra pozițiilor rebelilor Houthi din Yemen. Potrivit The New York Times, Trump și-a schimbat poziția duminică deși Pentagonul făcuse pregătiri pentru operațiune.

După ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman l-a îndemnat să intervină, Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru lovituri aeriene. Însă, până duminică, liderul american și-a schimbat din nou părerea.

Majoritatea consilierilor apropiați ai lui Trump au fost sceptici sau chiar s-au opus implicării SUA în lupta Arabiei Saudite împotriva rebelilor Houthi. Consilierii s-au opus în special din cauza problemelor deja existente ale armatei americane în războiul cu Iranul.

Loviturile erau pe punctul de a începe, listele de ținte fiind aprobate. De asemenea, jurnaliștii americani susțin că bombele erau încărcate pe avioanele de luptă în momentul în care Trump a renunțat la idee.

De ce au intrat rebelii din Yemen în atenția lui Trump

Rebelii Houthi, susținuți de Iran, își extind rapid controlul de-a lungul coastei vestice a Yemenului, într-o nouă escaladare a războiului din regiune. Cucerirea portului Mocha i-a adus foarte aproape de strâmtoarea Bab-el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Un oficial israelian a declaratcă orice control exercitat de grupul Houthi asupra Bab-el-Mandeb este mai periculos decât situația actuală din zona strâmtorii Ormuz.

Forțele Houthi au preluat controlul asupra regiunii la capătul unei ofensive fulger care a dus la retragerea trupelor guvernamentale susținute de Arabia Saudită.

Ulterior, rebelii susținuți de Iran au atacat cu rachete și drone mai multe „obiective sensibile” din Riad și instalații ale gigantului petrolier Saudi Aramco. Asta deoarece Arabia Saudită a sprijinit armata din Yemen care luptă cu rebelii Houthi.