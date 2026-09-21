PSD decide astăzi dacă îl susține pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Grindeanu: Vom analiza cu atenție această propunere a dreptei

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, pentru a analiza nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Va fi analizată, de altfel, și poziția partidului față de un eventual Guvern condus de Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat încă de joi convocarea ședinței, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan premier. El este susținut pentru respectiva funcție de PNL, USR și UDMR.

„Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a spus că a primit cu „surprindere și dezamăgire” desemnarea lui Siegfried Mureșan.

„Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, a scris liderul social-democrat.

Au existat critici și referitor la situația economică a României, spunând că țara se află într-o situație „extrem de dificilă”. El a acuzat totodată conducerea liberală de blocarea unor soluții politice.

„Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a invocat și situația bugetului și deficitul înregistrat după măsurile luate de guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget – adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”, a susținut Grindeanu.

PSD trebuie să decidă astfel dacă va participa la negocierile cu premierul desemnat și dacă va susține în Parlament cabinetul propus de acesta.

Liderul Sorin Grindeanu a anunțat anterior că le va propune colegilor din conducerea partidului să nu voteze Guvernul Mureșan.

Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile de la publicarea decretului de desemnare pentru a forma Guvernul, cerând votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.