Zborurile din Scoția, Irlanda de Nord și nordul Angliei, perturbate de o problemă tehnică

NATS, cunoscut sub numele de Serviciile Naționale de Trafic Aerian, a declarat că problema de la centrul său din Prestwick, Scoția, a fost rezolvată, însă repercusiunile vor continua probabil cel puțin pe parcursul zilei, cu zboruri anulate sau întârziate, potrivit AP.

„Lucrăm cu aeroporturile și companiile aeriene pentru a ridica în siguranță reglementările de trafic aerian cât mai repede posibil, pentru a reduce la minimum orice alte perturbări”, se arată într-un comunicat. „Ne cerem scuze pentru perturbări.”

NATS a declarat că aeroporturile din sudul orașului Manchester, inclusiv cele din și dinspre Londra, sunt „în mare parte neafectate”.

Aeroporturile Manchester, Belfast International, Edinburgh și George Best Belfast City au înregistrat cele mai mari perturbări, potrivit companiei de analiză aeronautică Cirium.

Problema tehnică, fără legătură cu eroarea software care a dus la anularea a peste 2.000 de zboruri

NATS a declarat că întreruperea nu are legătură cu eroarea software care a dus la anularea a peste 2.000 de zboruri în și din Regatul Unit în urmă cu două săptămâni. Haosul a determinat apeluri tot mai mari către directorul executiv Martin Rolfe să demisioneze.

Într-un raport despre întrerupere publicat vineri, NATS a declarat că un defect de software în Sistemul Național al Spațiului Aerian, care alocă coduri astfel încât controlorii de trafic aerian să poată identifica zborurile pe radar, a stat la baza deciziei de a anula zborurile.

Peste 25.000 de pasageri afectați

Companiile aeriene și aeroporturile au fost consternate de cea mai recentă problemă care afectează controlul traficului aerian din Marea Britanie, Ryanair declarând că Rolfe ar trebui să se retragă imediat și că se așteaptă ca peste 25.000 dintre pasagerii săi să fie perturbați.

„Martin Rolfe a prezidat defecțiuni repetate ale sistemului, perturbări repetate ale traficului pasagerilor și eșecuri repetate în furnizarea unui sistem de rezervă eficient”, a declarat directorul operațional Neal McMahon. „Gata e de ajuns. Martin Rolfe ar trebui să demisioneze astăzi.”

EasyJet a declarat că ultima întrerupere a zborului „pune din nou sub semnul întrebării rezistența sistemelor NATS și demonstrează necesitatea unor acțiuni ferme pentru a preveni aceste defecțiuni repetate”.

Iar British Airways a declarat că este „dezamăgitor” faptul că unii clienți s-ar putea confrunta cu perturbări după „încă o defecțiune tehnică” care a implicat NATS.

Guvernul britanic deține 49% din NATS, ceea ce îl face cel mai mare acționar și îi conferă drept de veto asupra deciziilor cheie. Companiile aeriene, aeroporturile, investitorii și angajații dețin acțiunile rămase din parteneriatul public-privat.