China confirmă vizita lui Xi în SUA. Despre ce vor discuta oficialii?

Vizita președintelui Xi Jinping în SUA va avea loc de miercuri până vineri, potrivit comunicatului emis de Guvernul chinez, citat de AFP.

Donald Trump și președintele Xi vor avea „avea un schimb aprofundat de opinii cu privire la problemele majore legate de relațiile dintre China și SUA, precum și de pacea și dezvoltarea mondială”, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Guo Jiakun.

Discuțiile se vor concentra pe relația strategică dezvoltată între cele două state, dar și pe gestionarea adecvată a diferențelor, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Trump îl va întâmpine pe Xi la sosirea în SUA

Trump îl va întâmpina personal pe Xi, miercuri, la Baza Comună Andrews, întâlnirilor lor de a doua zi, potrivit confirmării date de un oficial american.

Liderul american a fost întâmpinat de vicepreședintele Chinei când a aterizat la Beijing pentru vizita sa de stat din luna mai.

„Voi discuta aproape orice cu el”, a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One duminică.

China, SUA și divergențele comerciale

Războiul comercial care mocnește între cele două țări reprezintă o preocupare majoră. Deși ambele părți au menținut o armistițiu tarifar timp de aproape un an, China și SUA nu au reușit să ajungă la un acord durabil.

Deja se poată negocieri între SUA și China în ceea ce privește dezvoltarea AI. Cele două mari puteri se întrec în ceea ce privește supremația tehnologică.