Plan de siguranță între SUA și China pentru inteligența artificială înainte de summitul Trump-Xi

Oficialul american Scott Bessent a făcut aceste comentariile cu privire la inteligența artificială după ceea ce a numit discuții „de succes” cu vicepremierul chinez He Lifeng la New York, potrivit BBC.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să aibă un summit la Washington la sfârșitul acestei săptămâni.

Inteligența artificială a fost supusă unei analize intense în ultimele zile, după ce cercetătorii au avertizat cu privire la riscurile potențiale prezentate de tehnologie , iar unele dintre cele mai importante personalități din industrie au cerut dezvoltatorilor să adopte o abordare mai prudentă.

„Credem că, la fel ca în cazul oricărei activități transfrontaliere, trecerea de la o transparență mai mare între puterea numărul unu și a doua în domeniul inteligenței artificiale din lume este foarte importantă”, a declarat Bessent reporterilor după discuții.

El a spus că întâlnirea a acoperit și alte subiecte, inclusiv planuri de „operaționalizare” a unui proces de identificare a potențialelor reduceri tarifare la mărfuri, numit Board of Trade.

Discuții pe teme economice și comerciale cheie, inclusiv inteligența artificială

Un armistițiu în războiul tarifar dintre cele mai mari două economii ale lumii urmează să expire pe 10 noiembrie.

Agenția de știri de stat chineză Xinhua a declarat că cele două părți au avut „schiburi de discuții sincere, aprofundate și constructive pe teme economice și comerciale cheie”, menționând că au discutat despre inteligența artificială.

Bessent a declarat duminică, într-o postare pe X, că discuțiile „ajută la stabilirea bazei pentru ca președintele Trump să promoveze interesele economice ale Americii și să obțină rezultate pentru poporul american”.

In New York City, Vice Premier He Lifeng and I are continuing our discussions on the U.S.-China economic and trade relationship ahead of @POTUS’ historic summit with President Xi in Washington. These talks help lay the groundwork for President Trump to advance America’s economic… pic.twitter.com/phmF11Aoxi — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 20, 2026

SUA și China sunt angajate într-o cursă pentru dominarea industriilor de inteligență artificială și tehnologie.

Trump respinge temerile

În ultimele zile, Washingtonul s-a confruntat cu apeluri de a încetini dezvoltarea inteligenței artificiale din cauza temerilor legate de potențialul său impact negativ asupra umanității.

Trump a respins în mare parte aceste îngrijorări, argumentând că există suficiente politici în domeniul inteligenței artificiale și că SUA nu își pot pierde avantajul în fața Chinei.

El a spus la începutul acestei luni că „oricine câștigă în domeniul inteligenței artificiale, câștigă”.

În mai, când Xi l-a găzduit pe Trump la Beijing, modalitățile de colaborare în domeniul inteligenței artificiale au fost una dintre temele discutate de cei doi lideri.

Discuțiile s-au încheiat cu un acord prin care China urma să cumpere avioane Boeing și produse agricole americane în schimbul unor tarife mai mici.