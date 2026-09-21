De ce a refuzat Sylvester Stallone oferta lui Donald Trump de a fi trimis special la Hollywood

Donald Trump își dorea ca Sylvester Stallone să fie „ochii și urechile lui” la Hollywood. În ianuarie 2025, cu câteva zile înainte de învestirea sa, președintele american i-a numit pe Sylvester Stallone, Jon Voight și Mel Gibson, trei susținători de lungă durată, drept „ambasadori speciali” ai guvernului în industria cinematografică, potrivit Le Figaro. Doi ani mai târziu, legendarul actor din Rocky a mărturisit publicației Sunday Times că nu a semnat niciodată în mod explicit pentru acest rol. „Mă uitam la televizor și m-am gândit: «Scuzați-mă, serios?» pentru că dacă m-ar fi întrebat de la început, i-aș fi spus că nu este posibil”, a spus actorul.

Sylvester Stallone regretă că acest rol de emisar i-a fost acordat „pur și simplu ”. El își exprimă unele rezerve cu privire la utilitatea poziției. „Hollywood-ul este un pic ca statele feudale”, comentează el. „Au micile lor regate. Nu te prezinți pur și simplu și le spui la șase studiouri cum să facă lucrurile. În plus, Mel Gibson, Jon Voight și cu mine suntem genul de oameni care preferă să facă lucrurile în felul lor”.

Sylvester Stallone i-a explicat lui Trump că ideea „nu va funcționa”

Actorul a fost însărcinat să „transforme Hollywood-ul, care și-a pierdut mult din strălucire în ultimii ani în fața țărilor străine, într-un loc mai mare, mai bun și mai puternic decât a fost vreodată”, potrivit lui Donald Trump. După anunț, Sylvester Stallone i-a explicat președintelui american că această idee „nu va funcționa” . „I-am spus mulțumesc și la revedere, pentru că este o misiune imposibilă ”, a povestit el. „Hollywood-ul funcționează și va evolua. Este o lume a afacerilor, iar oamenii de afaceri nu vor vrea să mă audă vorbind despre finanțe”.

În ciuda acestui dezacord, actorul, care pregătește în prezent lansarea autobiografiei sale, „ The Steps – A Memoir” , este plin de laude la adresa președintelui său. În același interviu acordat publicației Sunday Times, Sylvester Stallone îl descrie pe Donald Trump ca pe o „figură mitică” pe care „nimeni nu o poate egala” . „Admir tot ce a făcut”, declară el, numindu-l anterior „un al doilea George Washington” .