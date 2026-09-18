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Jon Bon Jovi, bunic pentru a doua oară. Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi și-au mărit familia

Actrița britanică Millie Bobby Brown și soțul său, Jake Bongiovi, au devenit părinți pentru a doua oară, la aproximativ un an după ce au anunțat adopția primei lor fiice.
Jon Bon Jovi, bunic pentru a doua oară. Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi și-au mărit familia
Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley și Jon Bon Jovi Sursa foto: X/Jon Bon Jovi
Oana Antipa
18 sept. 2026, 14:28, Știrile zilei
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Vedeta din serialul „Stranger Things” a confirmat vestea printr-o fotografie de familie publicată pe Instagram.

Imaginea prezintă mâna bebelușului alături de cele ale membrilor familiei, iar Brown poartă un inel cu diamante pe care apare cuvântul „Mom” („Mamă”), relatează The Independent.

„Salut, micuțule!”

Brown, în vârstă de 22 de ani, și Jake Bongiovi au însoțit fotografia de mesajul scurt „Hi little guy!” („Salut, micuțule!”).

Publicația britanică notează că postarea vine după informații apărute în presă potrivit cărora cei doi ar fi primit în familie, prin adopție, al doilea copil la începutul lunii septembrie.

Actrița păruse să sugereze încă de joi că familia s-a mărit. În imaginile publicate după o vacanță petrecută în Dolomiți, în Italia, Brown apărea ținându-și fiica, în timp ce soțul său avea prins în față un marsupiu pentru bebeluși.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, fiul muzicianului Jon Bon Jovi, s-au căsătorit în 2024. Cei doi anunțaseră în august 2025 că au adoptat primul lor copil, o fetiță.

Actrița își ține copiii departe de lumina reflectoarelor

Brown a vorbit în mai multe rânduri despre decizia de a proteja identitatea și viața privată a fiicei sale. După prima adopție, actrița declara pentru ediția britanică a revistei Vogue că experiența de a deveni părinte i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Ea a explicat că nu dorește să își expună copilul public înainte ca acesta să poată decide singur dacă vrea să își împărtășească povestea.

„Pentru mine, este foarte important să o protejez pe ea și povestea ei până când va fi suficient de mare pentru ca, poate, într-o zi, să o împărtășească singură. Nu este rolul meu să o pun intenționat în lumina reflectoarelor fără voia ei”, declara Brown.

Actrița devenită cunoscută internațional prin rolul Eleven din „Stranger Things” a jucat și rolul principal în seria de filme „Enola Holmes”. Printre producțiile sale recente se numără „Damsel” și filmul SF „The Electric State”, în care a jucat alături de Chris Pratt.

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