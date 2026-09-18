CNAIR cere amânarea sistemului TollRo până la 1 aprilie 2027: Transportatorii ar fi expuși la amenzi

CNAIR avertizează că, fără o modificare legislativă în perioada următoare, de la 1 octombrie ar putea exista o obligație legală de plată a tarifului pentru transportul de marfă, dar fără un sistem tehnic funcțional prin care aceasta să poată fi achitată.

CNAIR precizează că a transmis solicitarea oficială Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe 7 septembrie 2026, cu informarea prim-ministrului. Compania susține că, după 11 zile, nu primise încă un răspuns.

Sistemul TollRo este încă în etapa de pilotare

Potrivit CNAIR, sistemul tehnic livrat de prestator nu a ajuns încă în etapa recepției calitative. Această etapă poate începe, conform contractului, după finalizarea testării și a pilotării. Miercuri, în 16 septembrie, CNAIR a început pilotarea publică a sistemului TollRo, iar aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Șoferii și operatorii de transport pot testa aplicația în condiții reale de trafic și pot transmite observații privind eventualele probleme întâlnite.

Pilotarea trebuie să dureze, potrivit contractului, cel puțin patru săptămâni. CNAIR estimează că, inclusiv în scenariul în care nu sunt identificate neconformități care să necesite remedieri și repetarea testelor, această etapă nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie.

CNAIR: Nu putem percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat în pilotare

Compania susține că nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem care se află încă în etapa de pilotare și că își va exercita drepturile contractuale față de prestator.

CNAIR avertizează asupra situației care s-ar crea în cazul menținerii termenului de 1 octombrie fără modificarea legislației.

„Transportatorii ar fi expuși la amenzi pentru o obligație pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanțele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestații”, susține compania.

În acest context, CNAIR afirmă că prorogarea termenului nu urmărește evitarea aplicării tarifului, ci corelarea termenului prevăzut de lege cu momentul în care obligația ar putea fi respectată efectiv.

CNAIR cere și suplimentarea posturilor

Solicitarea transmisă Guvernului și Ministerului Transporturilor include trei măsuri: prorogarea termenului de aplicare a TollRo și a rovinietei până la 1 aprilie 2027, corelarea termenului privind interoperabilitatea SETRE și suplimentarea organigramei CNAIR cu posturile necesare operării sistemului.

Compania solicită, de asemenea, instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră.

CNAIR afirmă că a solicitat suplimentarea posturilor încă de la sfârșitul lunii martie 2026, iar instituirea furnizorului național a fost cerută la începutul lunii aprilie. Potrivit companiei, aceste solicitări nu au fost soluționate în aproape șase luni.

Parlamentul, chemat să modifice termenul

CNAIR subliniază că Guvernul interimar nu poate emite ordonanțe, însă poate răspunde solicitării companiei, poate aviza posturile necesare și poate susține o inițiativă legislativă în Parlament.

În opinia CNAIR, Parlamentul este instituția care mai poate modifica termenul până la 1 octombrie, prin adoptarea unei legi în procedură de urgență.

Compania amintește că o modificare similară a fost adoptată în luna iunie într-un interval de aproximativ două săptămâni.

CNAIR face apel la parlamentari să susțină prorogarea termenului până la 1 aprilie 2027 și afirmă că este pregătită să pună imediat la dispoziția Parlamentului textul unei propuneri legislative.

Transportatorii sunt invitați să participe la pilotarea sistemului TollRo și să transmită observațiile prin aplicație sau prin portalul dedicat.

„CNAIR a semnalat, a fundamentat și a propus soluția. Răspunderea pentru ceea ce se întâmplă de la 1 octombrie aparține însă celor care au avut documentele pe masă”, transmite compania.