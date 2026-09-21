Danemarca spune că NATO va avea un rol mai mare în securitatea Arcticii prin acordul privind Groenlanda

Danemarca, Groenlanda și Statele Unite urmează să semneze marți un acord privind securitatea Groenlandei, acord despre care Danemarca spune că va plasa securitatea Arcticii sub supravegherea NATO, în loc să o lase exclusiv în seama Americii.

Acordul, care urmează să fie semnat marți la Adunarea Generală a ONU de la New York, nu a fost făcut public, deși președintele Donald Trump afirmă că acesta acordă SUA „control permanent”, scrie Reuters.

Danemarca și Groenlanda nu au comentat afirmația lui Donald Trump, dar au declarat că acordul va aduce beneficii insulei arctice, respectându-i suveranitatea.

Acordul vine după luni de presiuni din partea președintelui american, care a spus că SUA ar trebui să controleze Groenlanda și, uneori, chiar recurgând la forța militară sau economică pentru a prelua controlul asupra teritoriului danez semi-autonom.

Amenințările lui au declanșat o criză diplomatică în cadrul NATO, determinând Danemarca și Groenlanda să inițieze negocieri cu Washingtonul, cu scopul de a atenua presiunea.

„Acesta (acordul) va fi conceput astfel încât responsabilitatea pentru securitatea din Arctica să nu revină doar Danemarcei sau Statelor Unite”, a declarat duminică ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, pentru postul național de televiziune TV2.

El a adăugat că, în mare măsură, „NATO va fi cea care se va ocupa de Arctica”.

NATO salută acordul

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat sâmbătă că alianța a salutat acordul, care „ar contribui la promovarea securității, stabilității și cooperării în această regiune vitală”.

Lars Rasmussen, care a călătorit la New York în cursul nopții, a refuzat să ofere detalii în plus despre conținutul acordului.

„Dar am spus încă de la început că suntem deschiși să ținem cont de interesele legitime de securitate ale Statelor Unite”, a declarat Rasmussen luni pentru agenția de știri daneză Ritzau.

Donald Trump a spus vineri, într-o postare pe Truth Social, că acordul conferă Statelor Unite „control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte necesități din Groenlanda”.

El a mai spus că niciun adversar al SUA nu ar putea avea o bază sau o prezență militară acolo fără aprobarea scrisă a Washingtonului.

Potrivit Reuters, Danemarca nu a răspuns la afirmația lui Trump, deși Copenhaga a recunoscut în trecut că, timp de decenii, a investit mult în apărarea Groenlandei, inclusiv prin extinderea prezenței militare pe insulă și suplimentarea trupelor NATO.

Detaliile esențiale nu au fost făcute publice, mai ales dacă acordul modifică tratatul de apărare din 1951, care constituie temeiul juridic al prezenței SUA în Groenlanda.