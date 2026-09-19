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Liderii din Danemarca și Groenlanda salută acordul cu Statele Unite: Bun pentru NATO și Europa

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și omologul groenlandez au salutat acordul anunțat de Statele Unite privind Groenlanda, subliniind că înțelegerea va aduce beneficii pentru NATO și Europa prin consolidarea securității în regiunea arctică.
Liderii din Danemarca și Groenlanda salută acordul cu Statele Unite: Bun pentru NATO și Europa
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 sept. 2026, 07:41, Știri externe
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Reacții de la Copenhaga și Nuuk

Mette Frederiksen a salutat acordul anunțat de președintele american Donald Trump, afirmând că acesta „întărește securitatea comună în Arctica și Atlanticul de Nord” și este, prin urmare, „bun pentru NATO și Europa”, notează AFP

„Înțelegerea recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului (Danemarcei) și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”, a mai transmis șefa guvernului de la Copenhaga. 

Și premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a salutat pactul, pe care l-a descris drept un compromis.  

„Acordul garantează și consolidează securitatea Groenlandei, a Regatului Danemarcei, a Statelor Unite și a alianței occidentale și recunoaște interesele Groenlandei și locul nostru în cooperarea internațională”, a precizat liderul de la Nuuk. 

Acordul anunțat de președintele Trump

Reacția oficialilor a venit după ce Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au ajuns la un acord care va permite Washingtonului să își extindă semnificativ prezența militară pe insula arctică și să blocheze instalarea unor baze sau investiții strategice ale adversarilor SUA. 

„De acum înainte, niciun adversar al SUA nu va putea vreodată să dețină o bază în Groenlanda, să aibă o prezență militară în Groenlanda sau să realizeze investiții sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă, în scris”, nota președintele Trump. 

Referitor la adversari, Departamentul de Stat a clarificat că liderul de la Washington se referă la Rusia și China.

Prezența militară americană pe insulă

Statele Unite au deja o prezență militară în Groenlanda prin Pituffik Space Base, fosta Thule Air Base, ce mai nordică bază a Departamentului Apărării, care are un rol important în avertizarea timpurie privind rachetele, operațiunile spațiale și supravegherea Arcticii. 

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