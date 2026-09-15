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Rușii, acuzați că au tras rachete de semnalizare spre un elicopter militar danez. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul rus

Danemarca a anunțat marți convocarea ambasadorului Rusiei, după ce o fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez care fotografia nava în timpul unei misiuni de rutină.
Rușii, acuzați că au tras rachete de semnalizare spre un elicopter militar danez. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul rus
Elicopter Fennec al Forțelor Aeriene daneze/sursa foto: Rune Dyrholm/Forsvaret
Maria Miron
15 sept. 2026, 13:19, Știri externe
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Incidentul s-a produs luni în apele din largul localității Gedser, în sudul Danemarcei, în timp ce un elicopter Fennec al Forțelor Aeriene daneze efectua o misiune de rutină de fotografiere și monitorizare a unei fregate rusești.

Potrivit Forțelor Armate daneze, fregata a lansat două rachete de semnalizare, cunoscute sub denumirea de „flares”, în direcția elicopterului. Unul dintre dispozitive ar fi trecut la mică distanță de aparatul de zbor. Incidentul nu s-a soldat cu răniți sau pagube.

Danemarca l-a convocat pe ambasadorul Rusiei

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a calificat incidentul drept „complet inacceptabil” și a anunțat marți convocarea ambasadorului Rusiei.

„Forțele armate raportează că unul dintre elicopterele Forțelor Aeriene a fost vizat cu așa-numite «flares» în timpul unei misiuni de rutină de fotografiere a unei fregate rusești în apele din largul Gedser. Acest lucru este complet inacceptabil”, a transmis ministrul.

Ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, a descris comportamentul navei rusești drept profund neprofesionist și a declarat că incidentul arată o disponibilitate mai mare a Rusiei de a-și asuma riscuri.

Potrivit oficialului, nu ar fi existat o comunicare prealabilă între fregata rusă și elicopterul danez.

Va continua monitorizarea navele rusești

Autoritățile daneze au precizat că incidentul nu va determina armata să renunțe la misiunile de monitorizare a navelor militare rusești care tranzitează zona.

Premierul Mette Frederiksen a calificat acțiunea drept imprudentă și a susținut că astfel de incidente au rolul de a intimida.

Ministrul Apărării a precizat că, din informațiile de care dispune, este pentru prima dată când Danemarca se confruntă cu un astfel de incident. Copenhaga nu consideră însă că situația justifică activarea Articolului 4 sau a Articolului 5 din Tratatul NATO.

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