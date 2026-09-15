Rușii, acuzați că au tras rachete de semnalizare spre un elicopter militar danez. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul rus

Incidentul s-a produs luni în apele din largul localității Gedser, în sudul Danemarcei, în timp ce un elicopter Fennec al Forțelor Aeriene daneze efectua o misiune de rutină de fotografiere și monitorizare a unei fregate rusești.

Potrivit Forțelor Armate daneze, fregata a lansat două rachete de semnalizare, cunoscute sub denumirea de „flares”, în direcția elicopterului. Unul dintre dispozitive ar fi trecut la mică distanță de aparatul de zbor. Incidentul nu s-a soldat cu răniți sau pagube.

Danemarca l-a convocat pe ambasadorul Rusiei

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a calificat incidentul drept „complet inacceptabil” și a anunțat marți convocarea ambasadorului Rusiei.

„Forțele armate raportează că unul dintre elicopterele Forțelor Aeriene a fost vizat cu așa-numite «flares» în timpul unei misiuni de rutină de fotografiere a unei fregate rusești în apele din largul Gedser. Acest lucru este complet inacceptabil”, a transmis ministrul.

Ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, a descris comportamentul navei rusești drept profund neprofesionist și a declarat că incidentul arată o disponibilitate mai mare a Rusiei de a-și asuma riscuri.

Potrivit oficialului, nu ar fi existat o comunicare prealabilă între fregata rusă și elicopterul danez.

Va continua monitorizarea navele rusești

Autoritățile daneze au precizat că incidentul nu va determina armata să renunțe la misiunile de monitorizare a navelor militare rusești care tranzitează zona.

Premierul Mette Frederiksen a calificat acțiunea drept imprudentă și a susținut că astfel de incidente au rolul de a intimida.

Ministrul Apărării a precizat că, din informațiile de care dispune, este pentru prima dată când Danemarca se confruntă cu un astfel de incident. Copenhaga nu consideră însă că situația justifică activarea Articolului 4 sau a Articolului 5 din Tratatul NATO.